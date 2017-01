SUĐENJE ZA NAPAD NA NOGOMETNOG SUCA: ‘Kao kad vikinzi upadaju u kuće željni da nekog ubiju’

“Moram vam reći da nisam sretan što sam ovdje i da od kazne ili progona i muka ovog mladog čovjeka nemam nikakvu sreću niti ću odavde otići sretan i veseo što je on u zatvoru. Samo želim da se ovako nešto nikome ne dogodi i da se ovo ludilo zaustavi”.

Rekao je to daruvarski nogometni sudac Bruno Marić sutkinji Općinskog suda u Splitu Ivani Bilušić na početku suđenja Ivanu Mati Blaževiću, 23-godišnjaku kojem se sudi za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda Mariću sredinom listopada prošle godine.

Podsjetimo, Marić je tada bio na ručku u stobrečkom restoranu “Epetium” sa svojim odvjetnikom Vladimirom Gredeljom, Gredeljovim voozačem te još jednom osobom.



U jednom je trenutku u restoran uletila grupa muškaraca maskiranih šalovima, maramama i kapuljačama te su uz povike “Šta je pi…, ubit ćemo te…”, počeli udarati nogometnog suca.

Nakon što su ga izudarali i iscipelarili, istrčali su vani, no jednog od napadača, okrivljenog Blaževića, zaustavila su dvojica gostiju restorana koji su se umiješali u sukob pokušavajući ga zaustaviti.

Kako piše Slobodna Dalmacija, na početku suđenja Marića i Gredelja u sud su dopratila dva policajca u civilu kao osiguranje, a po jedan od njih bio je i u sudnici tijekom njihovomg svjedočenja. U isto vrijeme, ispred zgrade suda na Dračevcu bilo je raspoređeno desetak interventnih policajaca.

“Iako sam par puta bio u restoranu, nisam se mogao sjetiti gdje je parking, pa smo pitali jednog mještatina koji nas je uputio i koji me je prepoznao te mi rekao da nije siguran da li je pametno da idemo tamo. Bili smo Gredelj, vozač i ja i jedna osoba čije ime ne želim reći i nisam do sad govorio jer se bojim za njegovu sigurnost i ne želim da doživi i on neku neugodnost jer je i on nogometni sudac”, rekao je Marić, no sutkinja je inzistirala na tome da kaže tko je ta osoba, pa je na kraju, praktički prisiljen procijedio da se radilo o Jakovu Titliću.

‘OKO SOKOLOVO’ U ČUDU: Što će Mariću pištolj kad ide u Split?

“Naručili smo jelo i nakon nekih sat vremena uletjela je skupina ljudi, prvo sam vidio jednog koji je bio maskiran i odmah su krenuli prema meni uz povike. Prvi udarac mi je, u to sam siguran, zadao okrivljenik i to metalnom šipkom od hidranta. Podigao sam ruku da se zaštitim, pa sam malo amortizirao udarac, no dobio sam u glavu. Pokušao me je opet udariti i ja sam počeo padati na pod. Sklupčao sam se i rukama štitio glavu, a ostali su me počeli udarati nogama, rukama…”

“Kad su me izudarali počeli su napuštati lokal, a okrivljeni se pri izlasku poskliznuo pa su ga drugi gosti restorana zadržali. Ne znam da li me on udarao na podu, ali znam da su me udarali svi koji su me mogli dohvatiti”, rekao je Marić dodajući da je Blažević jedini bio obučen u bijelu majicu s kapuljačom, narančaste hlače i bijele patike. Svi ostali su bii u tamnijoj odjeći.

Na pitanje Blaževićevog odvjetnika Vinka Gulišije zašto je išao u restoran ako je bio upozoren, Marić je kazao da mu je bilo “nestvarno vjerovati da bi mi netko napravio neugodnost ili zlo jer ovako nešto prije nikad nisam doživio”.

Blažević ga je potom pitao da kaže što mu je rekao dok su čekali policiju.

“Rekao sam ti da li znaš uopće tko sam ja i pitao sam te zašto me želiš ubiti. Rekao sam ti da u torbici imam pištolj i što bi rekli tvoji roditelji da sam ja slučajno potegao taj pištolj i da se dogodilo neko zlo. Rekao sam ti i da imam tri sina i da sam dragovoljac Domovinskog rata i odakle ti pravo da mi pokušaš oduzeti život”, odgovorio je Marić okrenuvši se prema mladiću.

Nakon njega svjedočio je Vladimir Gredelj koji se poprilično uzrujao, a u jednom mu je trenutku, dok je unosila dio njegovog iskaza u zapisnik, sutkinja rekla da se ne igra mobitelom na što je on “pukao” ustvrdivši da je frustriran što je sustav tolerantan i da ga sve ovo uznemirava.

“Ne sjećam se imena restorana, al znam da je bila dobra riba i da smo čekali na desert kad je upala ta grupa divljaka, kao u onoj seriji, znate, kad vikinzi upadaju u kuće željni da nekog ubiju. Svi su imali nešto u rukama i vikali su da će ubiti Brunu”, rekao je.

“Nisam čuo tko je vikao, pa nisu oni, sutkinjo, bili zbor nego banda razbojnika kojima je cilj bio Bruno. Od naleta sam pao sa stolicom, a kad sam ustao vidio sam kako okrivljenik udara s cijevi Brunu po glavi. Nisam mu vidio tada lice jer je bio maskiran, ali imao je neke glupe narančaste hlače i kapuljaču. Kad je pao tukli su ga i na podu.”

“Nakon što su se umiješali još neki ljudi, oni su istrčali van, a ne znam kako je okrivljenik zadržan, da li se poskliznuo ili mu je netko pomogao u tome. Ova optužnica je dokaz da je sustav tolerantan jer je ovo bio čisti pokušaj ubojstva, ovo je cirkus”, uznemirio se Gredelj izlazeći iz sudnice.

Kasnije se vratio i ispričao sutkinji.

Saslušan je još i vozač koji je kazao da su u jednom trenutku trojica napadača napala Marića i udarala ga kao i da su gosti restorana spriječili u bijegu okrivljenog mladića.