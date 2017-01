SUĐENJE MONSTRUMIMA IZ POREČA: Slavonka nije jedina koju su zatočili i mučili, javila se još jedna djevojka

Protiv supružnika Vjerana i Vanese Šalov iz Poreča trenutno se vodi sudski postupak zbog zatočenja i zlostavljanja mlade Slavonke koja je za njih radila. Javila se i 21-godišnjakinja S.R. iz Kutine, koja je za 24sata opisala neugodno iskustvo koje je s njima proživjela.

‘POLIJEVALI SU ME SOLNOM KISELINOM, REZALI NOŽEM, MLATILI…’: Počinje suđenje jednom od najmonstruoznijih parova u Hrvatskoj

‘Bilo je to prije tri godine, tada sam imala 18 godina. Nakon sezone koju sam provela radeći u Ninu zvali su me da idem raditi kod Vanese i Vjerana. U svom gradu, kao završeni kozmetičar, nisam mogla dobiti posao, nisam htjela biti na teret roditeljima i onda sam odlučila da ću prihvatiti njihovu ponudu i raditi u kafiću obitelji Šalov’, započela je svoju priču djevojka, koja je opisala kako su se supružnici ubrzo prema njoj počeli čudno ponašati.

‘Čim sam došla k njima uzeli su mi sve dokumente s izlikom da me moraju prijaviti. Stanovala sam kod njih u stanu, dobila sam jednu plaću, ali stalno su mi nešto prigovarali, da manje koristim grijanje, da ne trošim toliko vode i slično. Prvih nekoliko mjeseci sve je bilo relativno u redu, s tim da sam dobila samo jednu plaću, i kako su rekli da će me prijaviti prestali su mi davati plaću na ruke. U posjet su mi čak došli moji roditelji i Šalovi su prema njima bili ljubazni. No u lokalu bi nerijetko znala izbiti tučnjava, dolazila bi policija, ali Vjeran i Vanesa nikad za ništa nisu bili krivi i uvijek bi se izvukli, ispričala je.



Lažno je prijavili i uzeli joj dokumente

Da je poslodavci uopće nisu prijavili djevojka je doznala tijekom posjeta zubaru.

‘Nakon pregleda rekli su mi da nemam zdravstveno niti dopunsko osiguranje. Ispostavilo se da imam lažnu prijavu, a svi moji dokumenti, osobna, rodni list, svjedodžba o završenoj školi, sve je bilo kod Vjerana i Vanese. Došla sam navečer u lokal da raščistimo situaciju’, objasnila je kako su počeli veliki problemi.

Supružnici su se je napali kad ih je upitala za svoj novac.

‘Poslije zadnjih gostiju u lokalu smo ostali moja kolegica, Vanesa, Vjeran, njihov prijatelj i ja. Prvo su mi počeli govoriti kako moja kolegica odlično radi, a mene su napali zato jer sam tražila svoj novac i optuživali me da sam ih pokrala. Vanesa se počela derati na mene i počela je naređivati Vjeranu što da uradi sa mnom. Počeo me tući, čupao je za kosu i lupio me o zid da me vrat zabolio. Nakon toga oboje su me zgrabili i odvukli u svoj automobil. Posjeli su me pozadi, a Vjeran je rekao prijatelju da sjedne pokraj mene da me štiti od Vanese. Pokrenuo je automobil i krenuli smo. Bila je noć oko dva sata ujutro. Kod sebe nisam imala ništa, ni mobitel, ni dokumente. Vozili su me prema virskom mostu, a ja sam samo mislila kako će mi se dogoditi najgore’, ispričala je djevojka.

Spasio je jedan od gostiju lokala

Noć užasa završila se u domu jednog od gosta lokala kojeg su supružnici iz Poreča bili vlasnici.

‘Nakon nekoliko kilometara skrenuli smo prema Sabunikama, voze na plažu, a potom skreću u jedno dvorište. Bila je to kuća gospodina Ante Jurića, čovjeka kojeg sam viđala kao gosta. Ništa mi nije bilo jasno, zašto su me dovezli tu. Vjeran me drži, Vanesa uzima kamenje i baca na kuću. Dok me drži lupa na vrata i viče, gura mene prvu. Nitko nije otvarao, da bi u jednom trenutku on rekao Vanesi kako nema nikoga, u to je vrata otvorila Jurićeva majka i pitala je što trebamo. Vjeran ju je gurnuo i ušao u kuću, nakratko me ispustio, a meni je na nos krenula krv. Rekao je starijoj gospođi da me odvede da sperem krv. Nastavio je vikati i zvati Jurića koji se pojavio u pidžami na vrhu stepenica. Onako razjaren zaletio se na stepenica i udario čovjeka koji se skotrljao niz stube. Njegova majka me zgrabila i odvukla u kupaonicu gdje smo se zaključale. Sve sam iznutra čula, kako viče i tuče čovjeka dok su Vanesa i njihov kum bili vani. Ona je to iskoristila i nazvala je policiju rekavši im da su oni napadnuti. Vjeran je prestao tući čovjeka koji je ležao na podu i vikao. Nakon što se iživio, on i supruga su se skupili i otišli, a mene su ostavili.

Nakon zlostavljanja nastavili s prijetnjama

Jurići su mi zatim pružili utočište dok ne riješimo sve s policijom. Ujutro smo otišli u policiju i dala sam izjavu. Policajci su stalno govorili da to riješim privatnom tužbom. Nisam imala novca ni dokumenata, bila sam izgubljena. Nekako sam dobila majku na telefon i rekla joj što se dogodilo, nije mogla vjerovati. Sasvim slučajno je kod Jurića tog dana došao muškarac koji je njima radio neke građevinske radove, pitao ih je tko sam ja, a oni su mu rekli odakle sam. On je rekao da živi nekoliko mjesta od mojih roditelja i da za vikend ide kući te da me može povesti. Tako je i bilo, pobjegla sam roditeljima’, ispričala je djevojka.

Kazala je i kako su supružnici Šalov kasnije došli do njezinog novog broja mobitela te joj počeli slati poruke, u kojima su joj izricali strašne prijetnje kojih se, tvrdi djevojka, ne želi niti prisjećati, piše 24sata.