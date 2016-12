SUĐENJE KRIJUMČARIMA LJUDI: ‘Kad smo otvorili vrata, migranti su počeli ispadati kao pijesak… Čudo je da su ostali živi’

Danas počinje suđenje četvorici muškaraca iz Beograda koji su krijumčarili strane migrante i ilegalno ih prebacivali preko granice. Tužiteljstvo ih optužuje i da su s ilegalnim migrantima postupali nehumano, piše Novi list.

Radi se o Slobodanu Drajiću (39), Željku Iliću (26), Igoru Puriću (44) i Vojislavu Rakiću (29).

Skupina za zaštitu državne granice 15. kolovoza ujutro uočila je vozilo beogradskih registarskih oznaka. U vozilu su zatekli četvoricu državljana Republike Srbije, a u teretnom kombiju hrpu ljudi.

S migrantima postupali nečovječno

Policajac iz zaštite državne granice Novom listu je rekao da ilegalni prijevoznici prilikom uhićenja nisu radili probleme, a migranti su prevezeni do granične policije u Rupi. Nikome nije bila potrebna liječnička pomoć.

Četvoricu muškaraca koji su organizirali ilegalni prijevoz migranata preko granice tereti se da su s njima postupali nečovječno. Naime, ti su ljudi bili u kombi nagurani poput sardina. Svjedok je rekao da je na prostoru od pet četvornih metara bilo oko četrdeset osoba. Među njima je bilo i djece, a najmlađe je imalo tek dva mjeseca.

‘Nije bilo ni prozora, tek mali prozorčić kod vozača, drugih otvora nije bilo. Da, neki su imali zavežljaje, boce s vodom i nešto hrane, mahom su svi izgledali uplašeno’, rekao je i dodao da nitko nije bio ozlijeđen, a djeca nisu plakala. Svi su u kombi ušli svojevoljno i nitko ih nije unutra ugurao silom, rekao je drugooptuženi Željko Ilić.

‘Dotok zraka u kombiju je bio minimalan’

Drugi policajac koji je na suđenju svjedočio rekao je da je vrata kombija najprije otvorio, a zatim brzo zatvorio kako ljudi ne bi počeli bježati iz njega. Vrata je ponovno otvorio tek kada su stigli do policijske postaje. Tamo su migrante preuzeli kolege iz migracijskog odjela. I drugi je svjedok govorio o ‘katastrofalnim uvjetima’.

‘Dotok zraka u kombiju je bio minimalan, svi su stajali, prostor je zaudarao na ljudski znoj, ali i druge ljudske izlučevine. Kad smo ih izvukli, obavili smo nad njima sigurnosni pregled, oduzeli smo im upaljače i sve ostale predmete kojima bi se mogli ozlijediti. Kad smo otvorili vrata, prva tri reda ilegalaca pala su kao pijesak’, rekao je policajac koji je svjedočio na suđenju ilegalnim prijevoznicima.

Policija je u stijenkama kombija pronašla dvadesetak putovnica koje su glasile uglavnom na turske državljane.

Policija se čudi kako su djeca u tim uvjetima preživjela

Policajka koja je preuzela posao nakon što su kolege dovezli migrante do nje, rekla je da su svi bili prestrašeni i razočarani, a čudi se kako su djeca uopće preživjela u takvim uvjetima. Nakon utvrđivanja identiteta, prebačeni su u prihvatni centar Ježevo, gdje je dio migranata zatražio azil. Među njima je bilo Turaka, Sirijaca, Pakistanaca, Indijaca, ali i pripadnika nekih drugih nacionalnosti. Tada su policiji rekli da su putovali jako dugo, no nisu znali koliko točno jer su pojam o vremenu odavno izgubili u takvim uvjetima. Kasnije je utvrđeno da su putovali od Banovaca kod graničnog prijelaza Tovarnik do Lisca. To je putovanje trajalo oko šest sati, a dugo je 460 kilometara, piše Novi list.

Suđenje će se nastaviti.

