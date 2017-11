SUĐENJE BLUDNIKU S OPATIJSKE PLAŽE Policajac: ‘Stajao je gol s ukrućenim spolovilom’; Optuženi: ’95 posto je netočno’

Na Općinskom sudu u Rijeci sudi se 30-godišnjem Robertu Krištoviću iz Sv. Ivana Zeline, optuženom za napad na policajca koji ga je početkom srpnja zatekao golog na jednoj plaži u Opatiji dok se samozadovoljavao izložen pogledima drugih.

Krištović je, prema optužnici, nasrnuo na policijskog službenika u civilu koji ga je došao upozoriti na nećudoredno ponašanje. Policajac tvrdi da ga je ovaj potom gurnuo u more.

“Taj dan sam bio izvan službe. Stanujem u blizini plaže na kojoj se incident i dogodio. Zvao me susjed koji je bio na poslu, zamolivši me da se spustim dolje na plažu jer ga je zvala prijateljica i rekla mu da je tamo dolje na plaži jedan čovjek gol, da se samozadovoljava, da vrijeđa i uznemirava kupače, djecu i odrasle osobe na plaži. Otišao sam tamo, spustio se na šetnicu s koje se vidi plaža i vidio gospodina da stoji na mostiću gol. Meni je bio okrenut leđima, bio je gol, vidio sam desnu ruku, zapravo lakat, da se samozadovoljava”, kazao je, kako piše Novi list, napadnuti policijski službenik kao prvi svjedok u suđenju Krištoviću.



Tada mu je, kaže, pristupio, izvadio službenu iskaznicu kojom se legitimirao kao policajac. Rekao mu je da se odjene i krene s njim.

“On se okrenuo i rekao mi: ‘Ma koja si ti policija’. Prišao sam mu, jer je bio udaljen od mene oko dva metra, on je nastavio hodati po mostiću i spustio se do mora. Bio je gol s ukrućenim spolovilom. Svojom lijevom rukom uhvatio sam ga za desni lakat, ali kako je bio namazan uljem istrgnuo se, iskliznuo mi je, a drugom rukom me odgurnuo o prsa pa sam ja pao u more. Potrgao mi je majicu, pao sam s torbicom i dokumentima, policijskom iskaznicom i mobitelom u more”, kazao je policajac.

Kada je policajac izašao iz mora, vidio je da je njegov kolega zadržao nasilnog pohotnika.

“Pozvali smo ophodnju i nakon desetak minuta u kojem vremenu nije pružao otpor, sjedio je pored nas, ali nas je verbalno vrijeđao, psovao: ‘J… vam mater policijsku, odj… od mene, mogu drkati gdje god hoću, Nabijem vas na k…’, kazao je policajac u svojstvu svjedoka.

Optuženi Krištović tvrdi da je njegov iskaz “95 posto netočan”.

“Netočno je da je došao u japankama i majici, bio je gol do pasa, nije se predstavio. Nisam psovao, laže da me zatekao golog, imao sam kratke roza hlačice Tommy Hilfiger. Laže da je bilo djece i kupača, bilo je ljudi, ali na sto metara udaljenosti. Spolovilo mi nije bilo ukrućeno”, navodio je optuženi.

Novi list piše kako je na jučerašnjem ročištu ispitan i drugi policijski službenik koji je u trenutku incidenta bio na susjednoj plaži udaljenoj tridesetak metara, a priskočio je u pomoć svome kolegi.

“I meni je rekao kada sam ga zadržao: ‘Koji si ti k…, kakva si ti policija?’. Tada je bio odjeven. Rekao sam mu da sjedne i poslušao me. Za desetak minuta stigla je ophodnja, a za vrijeme čekanja policije optuženi je bio bahat i arogantan, vrijeđao nas je”, kazao je u svome svjedočenju drugi policajac.

Sutkinja će saslušati još nekoliko očevidaca.