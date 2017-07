BEZDUŠNA PREVARANTICA: Naivni par uvjerila da će im djeca umrijeti, dali joj tri milijuna kuna za iscjeljenje

Na Županijskom sudu u Rijeci sudi se Zorici Damnjanović iz Pule optuženoj da je, lažno se predstavljajući kao osoba koja liječi molitvom, prevarila stariji bračni bar, hrvatske državljane koji žive u Njemačkoj, za čak tri milijuna kuna.

Optužena je svojedobno dala oglas u srpskom časopisu Svet predstavljajući se kao “majka Milenija Milanović iz manastira u Rijeci” te tvrdeći da liječi molitvom preko telefona, piše Novi list.

Liječenje nesanice na koncu je koštalo tri milijuna kuna

Njezin oglas privukao je pažnju starijih supružnika iz Njemačke koji su imali zdravstvenih tegoba.

“Sredinom siječnja 2012. godine i otac i majka ispričali su mi da je otac u srpskim novinama Svet i Skandal naišao na oglase Milenije Milanović čija je fotografija prikazivala plavokosu ženu, a oglašavala je pružanje pomoći. Otac je nazvao taj broj, imao je problema sa spavanjem, no tražio je i da je mama nazove. Iako u početku nije pristajala, otac ju je uporno nagovarao pa je konačno i ona nazvala. Milenija Milanović je govorila da ćemo brat i ja umrijeti i slične gluposti. Tako smo doznali da je iz manastira Kula, da to možemo provjeriti na internetu, tražeći da joj pošaljemo novac. Ona će zauzvrat za nas moliti pa će nam nakon toga vratiti novac”, ispričala je u svome svjedočenju pred sutkinjom Damirom Delost kći prevarenog para koja je na sud došla iz Njemačke gdje živi.



Svjedokinja je saslušana izvanraspravno jer se optužena Zorica Damnjanović nije pojavila na ročištu.

PREVARANTICA OČAJNOM PARU UZELA 3 MILIJUNA KN: Uvjerila ih da će molitvom izliječiti njihovu bolesnu djecu

“Ja joj nisam vjerovala, ali roditelje je izmanipulirala”

“U više navrata Milenija je tražila razgovor sa mnom, ali i naglašavala da nikome o tome ne govorim. No, za razliku od mojih roditelja, ja je nisam ozbiljno shvaćala. Moje je roditelje dobro izmanipulirala, na način da su joj slali uplate putem Western Uniona kako je tražila, a poslije su joj i putem autobusa slali torbe s darovima i novcem, najčešće do Rijeke, a posljednja torba je bila poslana za Sarajevo. Majka me prisilila da obavim dvije uplate putem Western Uniona, na ime D. H. u iznosu 1.200 i 1.800 eura. Milenija Milanović mi je dala podatke o D. H., pritom mi kazavši da je ona mrtva i da odmah po obavljenoj uplati spalim dokaz o uplati. Nije mi bilo jasno kako ću obaviti uplatu na ime mrtve osobe. To stvarno ne znam pojasniti. Osjećala sam se kao u začaranom krugu. Roditelji su joj nastavili slati novac, iako smo se brat i ja tomu protivili. Radim i nisam baš mogla stalno kontrolirati roditelje. Kada bi joj slali torbe putem autobusa, Milenija je tražila da se papirići na kojima je pisalo ime vozača i registarski broj autobusa uništi. Na taj način smo joj poslali 400 tisuća eura i 50 tisuća švicarskih franaka. Prodali smo kuću u Kupresu, brat je podignuo kredit za kuću, ja sam dala svoju ušteđevinu od 6 tisuća eura. Kredit koji je brat podignuo zapravo je služio za povrat pozajmica koje su mojim roditeljima dali njihovi prijatelji. Ne znam zašto nisam prijavila policiji, no to je učinio moj brat. Ne znam tko je Milenija Milanović”, ispričala je svjedokinja sutkinji.

Takva komunikacija s optuženom trajala je, kaže, oko pola godine.

KAKO JE RIJEČKA PREVARANTICA ŽRTVAMA UZELA DVA MILIJUNA KUNA: ‘Sve je išlo na povjerenje, nismo ništa sumnjali…’

“Govorila mi je da će mi otpasti kosa i da ću umrijeti”

“U telefonskim razgovorima mi je govorila da se neću udati, da ću umrijeti i da će mi otpasti kosa, sve neke gluposti. Svašta je govorila i za mog brata ako ne pošaljemo novac. Roditelji su, osim novca, poslali autobusom i staklenku punu zlata, poslali smo joj skupi aparat za kavu i garderobu koju je naručivala u određenoj veličini. Kupovali smo odjeću i za bebe, i sve je odjednom prestalo kad je Milenija najavila dolazak u Njemačku i obećala vratiti nam novac, no to nije učinila. Mom ocu su u policiji pokazali fotografiju Zorice Damnjanović, ali se ta razlikovala od fotografije u novinama. Moj otac ne bi prepoznao Zoricu Damnjanović da je nije vidio ovdje na sudu”, kazala je svjedokinja.

Još je kazala kako je bezuspješno pokušavala spriječiti majku da “iscjeliteljici” pošalje staklenku punu zlata.

PREVARANTICA NASAMARILA NAIVNU DUBROVČANKU: Tvrdila da je siromašna i bolesna, odglumila vlastitu smrt pa tražila novac za sprovod!