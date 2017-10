SUD NA DRASTIČNU KAZNU OSUDIO DIREKTORA PROPALE FIRME: Ima 4 razreda osnovne i prima pomoć od 800 kuna

Županijski sud u Zagrebu nedavno je izrekao dvije kazne za gospodarski kriminal, a dosudio ih je nezaposlenom 48-godišnjaku iz Kutjeva sa završena četiri razreda osnovne škole koji nema imovine i živi od 800 kuna socijalne pomoći te 36-godišnjem Našičaninu koji je također bez ikakve imovine.

Dva okrivljenika su osuđena za dva djela zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i dva djela utaje poreza te su kažnjeni s vrlo drastičnom bezuvjetnom kaznom od ukupno osam godina zatvora, navodi Slobodna Dalmacija.

Jedan od njih je Dragoljub Marjanović (48), nezaposleni 48-godišnjak iz Kutjeva koji ima završena četiri razreda osnovne škole, koji nema imovine i koji živi od 800 kuna socijalne pomoći.

On je kažnjen s tri godine i osam mjeseci zatvora, a državi će morati vratiti državi više od milijun kuna protupravno stečenog novca kao i oko 145 tisuća kuna neplaćenog PDV-a. Uz dužan je i više od 16 tisuća kuna za sudske troškove.



Drugi okrivljenik je Milan Tadić (36) iz Našica, koji je, baš kao i Marjanović, nezaposlen i nema nikakve imovine. Tadić je dobio četiri i pol godine zatvora te mora platiti državi gotovo tri milijuna i 400 tisuća kuna, kao i oko 652 tisuće kuna neplaćenog poreza. I Tadiću su dosuđeni sudski troškovi u iznosu od 13 tisuća kina.

Obojica su kažnjena zbog malverzacija u poslovanju tvrtke “Lukrecija” d.o.o.

Naime, Marjanović je od 1. siječnja 2007. do 16. listopada 2007. u Zagrebu bio direktor navedene tvrtke te je sud u ustvrdio da je “u nakani da se na račun društva znatno nepripadno materijalno okoristi”, sa žiro- računa firme preko naloga za isplatu te bankomata u više navrata podigao ukupno 1.093.250 kuna.

‘Oni su iskorišteni za pranje novca’

Marjanović novac nije koristio za poslovanje firme, već ih je, kako tvrdi sud, zadržao za sebe na štetu firme, a za to vrijeme nije platio ni 145 tisuća kuna poreza.

Slična optužnica tereti i Tadića koji je direktor Lukrecije bio od 24. listopada do 29. kolovoza te sud tvrdi da je u tom razdoblju u više navrata podignuo s računa firme 3.398.298 kuna te ih “zadržao za sebe”, a nije platio ni 652 tisuće kuna poreza.

“Nisam podigao navedene iznose jer nikada tolike novce nisam vidio. Ne znam čiji je novac bio na tom žiro-računu, a moguće je da je od Tadića jer se govorilo o nekom kreditu koji je Tadiću odobren pa je onda novac podignut s tog računa. Kada sam se razbolio, više ništa nisam radio u firmi. Koliko mi je poznato, porez je uvijek uredno bio plaćen i to svaka tri mjeseca. Sva dokumentacija u vezi s poslovanjem “Lukrecije” bila je kod mene i kada sam se vratio u Zagreb, dokumentaciju sam ponio sa sobom u Alilovce kod Požege gdje sam živio kao podstanar. Ta kuća je izgorjela u požaru u siječnju 2010. tako da je izgorjela i dokumentacija. Tvrtku “Lukrecija” nisam osnovao, ali sam je kupio od neke ženske iz Osijeka čijeg se prezimena i imena ne mogu sjetiti, izjavio je Marjanović.

Marjanović se, inače, u međuvremenu, teško razbolio – doživio je dva moždana udara iza kojih se gotovo ničega nije sjećao, a dobio je i sepsu.

Odvjetnik šokiran drastičnom kaznom

Tadić pak tvrdi kako je novac koji je podizao s bankomata bio zapravo njegov. On ga je, navodno, uplaćivao i drugi dan podizao, a sve kako stvorio “privid prometa” da bi se temeljem toga dobio pozitivan BON2 koji mu je trebao da kod banke dobije povoljan kredit.

Navodno se radilo o njegovih 100 tisuća kuna koje je “vrtio” preko računa firme i tako stvarao lažnu sliku o tome da na žiro-računu društvo raspolaže s 3.774.000 kuna.

Kreditom koji je htio podignuti je namjeravao kupiti kuću s restoranom na moru vrijednu oko 1.200.000 eura.

Tadić priznao da je manipulirao prometom tvrtke

Plan mu nije uspio jer mu je banka odobrila samo 650 tisuća eura pa kredit nije realiziran.

Za to vrijeme je u poslovanje upleo i neke druge tvrtke koje su za “bildanje” boniteta uplaćivale fiktivne pozajmice “Lukreciji”, izjavio je Tadić.

“Ostao sam frapiran visinom kazne – čak i da jest, a nije, nesporno utvrđeno da su oni novac zadržali za sebe. Oni su iskorišteni za pranje novca, to je dobro poznat model, a pravi akteri nisu njih dvojica već su oni ostali nepoznati. Oni koji su povukli novac se smiju, a njih dvojica su za sitne novce figurirali kao direktori da bi odradili što su trebali. Kad ovo ne bi bilo žalosno, bila bi lakrdija i s ovim se kaznama pravda ne može zadovoljiti posebice u odnosu na mog branjenika koji je teško bolestan i živi od socijalne pomoći. On je bio i ostao siromašan. Iskreno, nisam ni slutio da će kazna biti ovakva, mislio sam da će možda biti uvjet na s dužim rokom kušnje, no ovo me vrlo iznenadilo”, izjavio je za Slobodnu Marjanovićev odvjetnik po službenoj dužnosti Petar Pavković koji je najavio žalbu na presudu.