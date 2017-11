SUD U RIJECI BEZ MILOSTI: Oboljeli od multiple skleroze koji je uzgajao marihuanu mora u zatvor: ‘Ne vjerujemo da mu je to bio samo lijek’

Huanito Luksetić iz Bregi kod Matulja nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora zbog ilegalne proizvodnje i držanja marihuane radi prodaje. Ne bi se radilo o posebnom slučaju da 39-godišnji Luksetić nije tvrdio da je bio prisiljen uzgajati marihuanu kako bi si spasio život i zdravlje.

Naime, još od uhićenja je uvjeravao da je kao oboljeli od multiple skleroze bio prinuđen uzgajati konoplju i uzimati kanabisovo ulje nakon što je probao sve u liječenju, i konvencionalnu medicinu, i nekonvencionalne metode, piše Novi list.

Vijeće riječkog Općinskog suda, pod predsjedanjem sutkinje Tatjane Čargonje, osudilo je i Luksetićevog sumještanina, 45-godišnjeg Gorana Zakrajšeka, na deset mjeseci zatvora zbog istog razloga.



Podsjetimo, u krugu Luksetićeve obiteljske kuće policija je pronašla 22 kilograma marihuane koju je dobio uzgajavši je u vrtu. Ipak, nakon vještačenja je količina za koju je optužen smanjena na 15 kilograma.

Nalaz toksikološkog vještaka pokazao je da je Luksetić u posjedu imao količinu konoplje od koje se mogla dobiti višegodišnja zaliha ulja pa je sutkinja procijenila da se nije radilo tek o proizvodnji za osobne potrebe.

“Optuženi Luksetić je mogao uzgajati i manje količine konoplje i od nje dobivati lijek za suzbijanje simptoma multiple skleroze, a da se ne dovede u situaciju da posjeduje čak 15 kilograma marihuane. Navodi iz obrane optuženika nisu dovoljno uvjerljivi za zaključak da je držao toliku količinu marihuane isključivo za vlastite potrebe, proizvodnju ulja”, prenosi Novi list.

Zanimljivo, uoči donošenja presude ponovno je saslušana vještakinja neurologije dr. Vesne Šerić koja je potvrdila da je Luksetićev nalaz magnetne rezonance bolji od prijašnjeg.

“Moguće je da mu je uzimanje ulja kanabisa pomoglo u povlačenju ili ublažavanju simptoma bolesti, kao što su, primjerice, grčevi, povraćanje, vrtoglavica, iako ne možemo reći da je to liječenje. No, subjektivno gledano, pomoglo mu je. Pacijent je to doživljavao kao poboljšanje stanja. Da li mu je život bio lakši? Naravno, apsolutno. Kvaliteta života mu je time bila bolja”, rekla je vještakinja.

“Na uzgoj konoplje gledao sam kao na uzgoj povrća, ne moram se zato ispričavati. Uostalom, dok je konoplja rasla ispred moje kuće, mogla se vidjeti i s javnog puta”, jasan je bio Luksetić.