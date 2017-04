STRAVIČNI DETALJI POMORSKE NESREĆE KOD DUBROVNIKA: ‘O smrti majke i brata saznao je putem društvenih mreža. Vjerujte, zanijemio je’

U Koločepskom kanalu u utorak kasno navečer došlo je do tragične pomorske nesreće u kojima je poginulo troje ljudi, dok se još za njih četvero traga.

Do pomorske tragedije došlo ne nakon što su se sudarili službeni brod Kapetanije i gumenjak u kojem je bilo devetero ljudi. Među njima je bilo i mladih. Sve o gotovo nezapamćenoj havariji čitajte ovdje.

U HAVARIJI POGINULI MAJKA I SIN IZ VELIKE GORICE, DRUGI SIN TVRDI: ‘Kriv je brod Lučke kapetanije, jasno je zašto’



U gumenoj brodici bili su 44-godišnji ugostitelj Alen Perišić iz Rožata, koji je otvorio konobu Bowa, jednu od omiljenih gastronomsko-turističkih destinacija na Šipanu te ljudi koji su proteklih mjeseci radili na preuređenju.

Neki od ljudi koji su ga poznavali za njega imaju samo riječi hvale.

‘On je bio vedri duh kraja’

‘Pa ne možemo vjerovati da Alena više nema. Strašno smo potreseni. On je bio vedri duh kraja. Ništa mu nije bilo teško, pa ni po nekoliko puta dnevno putovati sa Šipana na kopno kako bi Bowu pripremio za sezonu. Predivan je bio čovjek. Ljudi se se na njega nameračili kad je uhvaćen prije par godina u onoj akciji policije koja je hvatala dilere. Ali smo sigurni da se našao na krivome mjestu u krivo vrijeme jer je omiljen u dubrovačkom kraju te ima povjerenja u ljude. Pomogne kad nekom nešto treba i ne pita razlog, ispričala je jedna od prijateljica tragično preminulog ugostitelja za Jutarnji.

Susjedi u ulici u kojoj živi njegova majka teško dolaze k sebi, šokirani su teškim vijestima.

Oni koji su ga poznavali imaju samo dobre riječi

‘Ovo će njegovu majku Ljilju totalno shrvati nakon onog dana kad je uhićen s dilerima. Nema tako dugo da je umirovljena. Radila je u gradskoj bolnici, mislim da je bila instrumentarka, a njegov očuh Pero je dobar dio života navigavao, a radio je do umirovljenja kao šef pomorske policije u Dubrovniku. Alen se negdje prije 25 godina doselio u naš kraj kad je procvjetala ljubav između njegove majke i našega Pere. Oni su vam, kao obitelj, zatvoreni. Alen ne dolazi često roditeljima, a tu mu je na rječici vezan gliser. Priča se da su imućni, ali ja to ne bih tako rekao. Do prije rata bili su srednjeg statusa, no kad su djeca počela rasti i privređivati, krenulo im je na bolje. Nedavno je Alen s ekipom ugostitelja osnovao Udrugu ugostitelja Dubrovnika kako bi zajedničkim snagama pregrmili krizu i privukli goste’, rekao je jedan od Alenovih susjeda.

Za tragediju saznao putem društvenih mreža

Na moru su stradali i 39-godišnji Daniel Kobaš te njegova majka Jela (58), čije je beživotno tijelo pronađeno brzo nakon nesreće. Njezin sin Nikola vijest je dočekao u Velikoj Gorici, a za tragediju je saznao putem društvenih mreža.

‘Nikola je, vjerujte mi, zanijemio! Sa strepnjom očekuje svaku vijest, ali pomaka nema. Nitko ne zove, već mi zovemo dubrovačku policiju. U ponedjeljak je njegova majka otišla drugom sinu Danielu u Dubrovnik koji od prošle sezone dolje konobari i tada je upoznao tog Alena. Bio je zadovoljan pa je i Jela, trbuhom za kruhom, krenula dolje kako bi radila kao pomoćna kuharica.

Nije se htjela voziti tim gumenjakom jer nije znala plivati i bilo joj je hladno, ali druge poveznice tim morskim putem sa Šipanom nema. Ne ide mi u glavu da se spominje kako na gumenjaku nisu gorila svjetla jer nije riječ o bezveznom čamcu’, ispričao je bratić stradalog Daniela.

Velikogoričani koji su ih poznavali kažu kako nema ‘vrijednije obitelji od Kobaševih’.

Kobaševi su mnogo radili

‘Srela sam Jelu prošli vikend u trgovini te mi je rekla da ide Danielu raditi na more na sezonu. Nakon smrti supruga ubacila je u petu brzinu i radi još više. Zaposlena je bila u Konzumu. Radila je na Glavnom kolodvoru, a rado je prihvaćala ponudu da se sezonski preseli na obalu pa je tako radila jedno vrijeme u Konzumu u Novigradu. Kobaševi su ljudi koji rade non-stop i onda im se život ugasi u trenu’, rekla je jedna od susjeda Kobaševih.

U Koločepskom se kanalu i dalje intenzivno traga i za Bojanom Stojiljkoivćem, njihovim 37-godišnjim susjedom i prijateljem te članom obitelji.

‘ Bojan je moj brat, ali ne znam što da vam kažem. Sramotno je da sve informacije, počevši od prve vijesti o nesreći, ‘crpimo’ iz medija. U kontaktu smo policijom, ali ništa ne znamo. A pitanja poput što je radio na Šipanu sad su najmanje bitno’, zaključio je brat nestalog.

Među petoricom nestalih su i 27-godišnji Tomislav Belak iz Šibenika.

‘Čim se Tomislavovo ime počelo povezivati za nesrećom, zvao sam ga na mobitel, ali se nije javljao’, ispričao je ugostitelj Ivica Dedić, njegov bivši poslodavac.