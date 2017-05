STRAVA U KARLOVCU: Desetogodišnjak udario staricu šakom u glavu, a njegova vršnjakinja joj rekla ‘Ti se bako j***!’

Nepojmljivo zastrašujuć događaj zbio se u četvrtak u Parku Franje Tuđmana u Karlovcu gdje je troje maloljetnika predtinejdžerske dobi napalo i teško ozljedilo 63-godišnju ženu.

Kako javlja Radio Mrežnica, troje djece, starih između 10 i 12 godina, usred dana verbalno i fizički su napali 63-godišnjakinju dok je šetala parkom. Žena je u šoku i s oteklinama na licu.

Zamračilo joj se od udarca

“Primjetila sam da mi u susret dolazi troje djece, dva dječaka i djevojčica, starosti između 10 i 12 godina. Išli su prema meni, mojom stranom i vidjela sam da se ne žele maknuti. Meni nije problem maknuti se mlađima iako sam starija, pa sam krenula to i učiniti. Taman kad sam htjela iskoraknuti da im se maknem s puta, njih troje bahato je stalo ispred mene. Dva dječaka, jedan sitne građe, drugi puniji, te djevojčica”, kazala je napadnuta žena za radio Mrežnicu.

Prepričala je daljnji događaj koji se, kaže, munjevito odigrao. Mršaviji dječak udario ju je šakom u glavu od čega joj se zamračilo pred očima. Od pada na pločnik i vjerojatno težih ozljeda spasilo ju je to što se uhvatila za jaknu drugog dječaka.



“Bilo je to strašno, pred očima mi se sve zacrnilo. Udario me par centimetara iznad sljepoočnice, a tada otrčao. Čula sam i kako govore: “Stara nije pala”. Ovaj drugi dječak za čiju sam se jaknu pridržala vikao je “Nisam ja, nisam ja” da bi potom i on otrčao. U tom trku su mi se rugali i govorili prostote, a uz mene je ostala stajati djevojčica. Prišla sam joj i zamolila da mi pomogne jer me boljela glava, a ona mi je odgovorila: “Ti se baka j…” da bi potom otrčala za njima”, ispričala je žena.

POLICIJA UHITILA ČETIRI KLAUNA: Maskirani maloljetnici kod Miholjca urlikali i plašili prolaznike

Nitko joj nije priskočio u pomoć

Napad na nju su, kaže, vidjele i dvije žene koje su sjedile na obližnjoj klupi, ali i skupina srednjoškolaca koji su tuda prolazili. Nitko od njih nije reagirao na njezine pozive da pokušaju zadržati barem nekog od troje napadača. Nitko joj nije priskočio ni u pomoć.

Kaže da je sitniji dječak bio sav obučen u crnu odjeću, dok je drugi imao jaknu žakard uzorka, između tamnoplave i crne boje te s bijelim dijelom i sitnim zelenim crticama. Djevojčica je imala prsluk s krznom i bila je odjevena u smeđu odjeću.

Napadnutoj ženi u karlovačkoj su bolnici utvrdiuli lakši potres mozga. Iznad oka ima oteklinu. Sve je to prijavila policiji koja istražuje slučaj. Kako bi doznala više o napadačima, žena se obratila i dvjema školama koje se nalaze u tom dijelu grada za koje smatra da ih malodobni nasilnici možda pohađaju. No, otamo je dobila gotovo ravnodušni odgovor u stilu “pa nemojmo na djecu”.

“Strašno je to, boli me glava i danas, ali me boli i duša. Ne pričam ovo radi sebe, već želim da se tom dječaku koji me je napao, toj djeci da se pomogne na bilo koji način”, kazala je.

UČENIK U SLAVONIJI KOLEGU UBO NOŽEM: Potukli su se nasred škole, ozlijeđeni zadržan u bolnici