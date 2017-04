STRAŠNI DETALJI UBOJSTVA KOD MARINE: ‘Ucjenjivao ga je, a njegovoj majci slao da će ‘ljubit mrtvog sina’

Otkriveni su detalji ubojstva Tomislava Jurića Grgića (33) kojeg je u kolovozu 2015. godine u Dogradama kod Marine ustrijelio 22-godišnji Marin Šalova.

Jurić Grgić navodno je reketario obitelj Šalov. Od Marinovog brata tražio je čak šest tisuća eura, a njihovoj majci poručio da će ‘ljubit mrtvog sina’.

Ključni svjedok opisao što je prethodilo ubojstvu

Iskaze ključnih svjedoka sa suđenja Šalovu prenosi Slobodna Dalmacija. Proces je nastavljen na Županijskom sudu u Splitu svjedočenjem Pere Martinića, koji je tog 8. kolovoza bio s Jurićem Grgićem.

‘Odvezao sam Tomislava do kuće braće Šalov u Dogradama. Tijekom vožnje on je bezuspješno pokušavao dobiti nekoga od njih pa je počeo pokazivati nervozu. Kada smo došli do kuće, pozvao me da s njim idem unutra. Vidio sam tada Marina Šalova kako je izvadio pištolj iz torbice koju je držao preko ramena, uplašio sam se, ali je on brzo spremio pištolj’, opisao je svjedok.



Tijekom svađe odjeknuo hitac

Uslijedila je svađa između Jurića Grgića i Marka Šalova. Marin Šalov im je pritrčao pri pokušaju smirivanja konflikta te je odgurnut ili udaren od strane Tomislava. Čuo sam prepirku među njima, a tada mi je Marin Šalov prošao s desne strane i više ga nisam vidio. Počeo sam se okretati da vidim gdje je kada sam čuo pucanj i povik Tomislava Jurića Grgića. Kada se okrenuo prema meni, vidio sam da krvari u predjelu prsa. Napravio je nekoliko koraka i došao do mene. Ja sam bio u šoku, viknuo sam mu da legne i majicom mu napravio kompresiju na rani, a on je kazao: “Gotov sam!” Odvezli smo ga do Hitne pomoći. Vozio je Dražen Salopek, ujak Marina Šalova. Tamo je Tomislav umro’, svjedočio je Martinić dodavši na kraju je li u rukama Marka Šalova vidio pištolj.

Više od 200 poruka

Među ključnim dokazima su i kopije poruka što ih je Tomislav razmjenjivao s Lucijom Pariz Fereirom, sestrom braće Šalov. Molila ga je da ne prijeti njezinim roditeljima, a pogotovo da ne šalje njihovoj majci poruke “da će ljubit mrtvog sina”. Osim poruka s njihovom sestrom, Tomislav Jurić Grgić je razmjenjivao poruke i s braćom Šalov.

Igor Stipčić, policajac u mirovini, posvjedočio je kako je u kriminalističkoj obradi utvrdio da je tijekom mjesec dana prije ubojstva između broja mobitela Marka Šalova i broja mobitela Tomislava Jurića Grgića razmijenjeno oko 200 poruka.