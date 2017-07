STRAŠNA SUDBINA: Djevojčica (2) poginula, otac se bori za život, a majka boluje od raka

U stravičnoj prometnoj nesreći koja se u utorak dogodila u Cvetkovcu poginula je dvogodišnja djevojčica, dok se njezin otac bori za život. Na njih je automobilom naletjela 21-godišnjakinja iz susjednog sela.

Željko Prispilović (40) iz Cvetkovca kraj Koprivnice u utorak rano ujutro nahranio je i spremio djecu Emanuelu (2) i Mihaela (6). Krenuli su u Koprivnicu kako bi majci Saneli, koja se na zagrebačkom Rebru liječi od karcinoma, uplatili dopunsko osiguranje, no onamo nisu stigli. Na njih je na autobusnom ugibalištu u 7 sati i 50 minuta Škodom Octavijom naletjela 21-godišnja vozačica. Vozačica je izravno naletjela na Željka koji je u naručju držao Emu. Pao je kao pokošen na trbuh, a djevojčica je pala na cestu i plakala. Mihael je ostao stajati uz oca kao skamenjen, ali srećom neozlijeđen, pišu 24sata.

“Bio sam u kuhinji te čuo jak udarac i plač. Istrčao sam, prošao autobusno stajalište i nakon tri metra vidio djevojku kako u naručju drži djevojčicu koja je strašno plakala. I ta ženskica je jako plakala. Pitao sam je li to njezino dijete i što se dogodilo. Kroz plač mi je samo prozborila da je došlo do prometne nesreće”, ispričao je svjedok Stjepan Pavlović (82) dodajući kako su stala dva automobila iz kojih su ljudi vozačici uzeli dijete iz ruku, a brzo je stigla i Hitna. Djevojčica je imala jako crveno čelo, ali je bila živa. Putem do bolnice je preminula.

‘Željko je ležao potrbuške i teško disao’

“Pogledao sam uokolo te vidio Željka kako leži potrbuške i teško diše, a kraj njega stoji Mihael i drži novčanik. Dječak je bio uplakan, nije se micao od tate i kad sam ga pitao kamo su krenuli, odgovorio mi je kako su se uputili u Koprivnicu da majci koja se liječi od raka produlje dopunsko osiguranje. Rekao mi je da je ključ od kuće kod tate, a u tom trenutku došla su još jedna kola Hitne pomoći, stavili su Željka unutra i odvezli ga do bolnice”, ispričao je Stjepan dodajući kako je riječ o skromnoj obitelji koja je u selo doselila prije 12 godina te da je Željko djelatna vojna osoba koja je bila u misijama po svijetu.



STRAVA U PODRAVINI: Auto pokosio ljude dok su čekali bus, dvogodišnja djevojčica poginula, otac (40) ozlijeđen!

Dječaka su nakon nesreće djelatnici Centra za socijalno odvezli susjedima, a pregledali su ga i liječnici. Željko je, pak, zadobio ozljede prsnog koša i mozga i bori se za život u križevačkoj Općoj bolnici.

Policija detalje nije iznosila, no neslužbeno se doznaje kako se nesreća dogodila kada je vozačicu zapljusnuo kamion koji je prošao kraj nje. Ona je izgubila nadzor nad vozilom, zarotirala se na cesti i udarila u obitelj.

Velika tuga vlada i u njezinoj obitelji koja živi u obližnjem selu. “Jako nam je teško… I sami imamo unučicu, strašno nam je”, kazali su roditelji djevojke koja se u subotu trebala udati.