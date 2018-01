STOMATOLOG PEDOFIL ZLOSTAVLJAO DJEVOJČICU PA KAŽNJEN RADOM ZA OPĆE DOBRO: ‘Sustav ismijava žrtve pedofila’

Nakon što je osuđen, zagrebačkom monstrumu ionako smiješna kazna zatvora zamijenjena je radom za opće dobro jer je ‘branitelj, ima stambeni kredit i roditelje o kojima se mora brinuti’, i normalno je nastavio raditi kao zubar, uključujući s djecom

“Ne da je sustav nepravedan prema žrtvama pedofila, nego ih ismijava. Doslovno im se izruguje!” ogorčen je otac djevočice kojoj je zagrebački stomatolog na najbrutalniji način ukrao djetinjstvo.

Zlostavljao ju stomatolog i susjed

S 13 godina zlostavljao ju je monstrum, njihov 46-godišnji obiteljski stomatolog. Osim toga, bio je susjed obitelji djevojčice. Nimalo sumnjiv. Stravičan zločin bi vjerojatno prošao nekažnjeno da nije reagirala njihova susjeda. Ona ga je u više navrata vidjela kako obavlja bludne radnje nad djetetom i odmah je prijavila roditeljima. Koliko je pohotni zdravstveni djelatnik izmanipulirao djevojčicu najbolje govori to što je početnom iskazu pred policijom djevojčica sve negirala, piše Slobodna Dalmacija.

Djevojčicu je zlostavljao između 14. listopada i 1. prosinca 2015. godine. Čim im je susjeda rekla što radi njihov zubar, roditelji su ga odmah prijavili policiji no uhićen je tek tjedan dana kasnije, kada su pribavili kćerin mobitel s inkriminirajućim porukama i snimkama koje je stomatolog slao djevojčici. Monstrum je u istražni zatvor stavljen tek 18. siječnja u kojem je bio do 9. ožujka 2016., kada mu je izrečena nepravomoćna presuda.



Osuđen pa odmah pušten na slobodu

Sud je utvrdio da je “u cilju zadovoljenja svoga spolnog nagona, djevojčicu u parku i u svome stanu ljubio u usta, dirao po stražnjici i grudima, na mobitel joj poslao sliku svog spolovila, dakle djetetu mlađem od 15 godina prikazao posredstvom računalnog sustava sliku pornografskog sadržaja, čime je počinio ukupno tri kaznena djela.”

Osuđen je i odmah pušten na slobodu. Dobio je tek jedinstvenu kaznu zatvora od godinu dana, koja je odmah zamijenjena radom za opće dobro, i to u trajanju od dva sata dnevno za jedan dan zatvora jer je bio hrvatski branitelj, ima bolesne roditelje za koje se nema tko brinuti te ” ima stambeni kredit od kojega je kupio stan u kojem živi pa bi gubitkom posla ostao i bez stana”.

Uopće nisu istraživali teže zločine

S obzirom na pedofil priznao ono što mu se stavljalo na teret, sud navodi kako više nisu provodili daljnji dokazni postupak, nego su samo “izvršili uvid i pročitali priloženu dokumentaciju i dokaze u spisu”.

” Kako je sud mogao zaključiti da su bludne radnje učinjene samo jednom, i to “neutvrđenog dana”, usprkos svjedocima i iskazima kćeri da su se dogodili više puta? U istražnom postupku utvrđen je niz inkriminirajućih poruka i snimaka na mobitelu koje su tajanstveno nestale do suđenja, a nad kojima su se sablažnjavali čak i policijski inspektori u Heinzelovoj. U istrazi je utvrđeno da je stomatolog našoj kćeri davao alkohol, što je kažnjivo zakonom, a u presudi je to prešućeno. Zabrinjavajuće je i da je dva puta dobio zabranu pristupa našoj kćeri, a da mi o tome nismo ni obaviješteni” zgražaju se roditelji.

Tuži komoru jer mu zabranili rad

I ono što je najstrašnije, monstrum je normalno nastavio raditi kao stomatolog, i sa odraslima i s djecom. Sve do prošle godine, otprilike godinu dana nakon izricanja pravomoćne presude, roditelji su doznali da ni dječja pravobraniteljica, ni nadležna Hrvatska komora dentalne medicine, ni dom zdravlja, nisu znali da je stomatolog pravomoćno osuđeni pedofili. Tek u srpnju prošle godine Časni sud Hrvatske komore dentalne medicine privremeno je na šest mjeseci zabranio stomatologu obavljanje stomatološke djelatnosti, no on se žalio na tu odluku. U studenome Časni sud drugog stupnja Komore njegovu je žalbu odbio i potvrdio zabranu rada na šest mjeseci.

“Međutim, kada sam otišao do njegove ordinacije, on je radio, i to sve do početka ove godine. Ne znamo kada ta zabrana stupa na snagu jer smo na njegovim vratima najprije zatekli obavijest da je na godišnjem odmoru od 2. 1. do 12. 1. 2018., a onda je promijenjeno da ga nema do 4. 1. i da ga mijenjaju drugi liječnici. Sada više ne znamo gdje je, međutim čujemo da je sada odlučio tužiti Komoru zbog izrečene zabrane rada” kaže otac.

Nakon svih institucija, obratili su se medijima, kako kažu, ne samo zato da olakšaju dušu, nego da i drugi roditelji i djeca vide kakav mukotrpan put i borba sa sustavom čekna one koji se suoče s najgorom noćnom morom .