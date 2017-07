REZULTATI OBDUKCIJE MLADIĆA KOJI SE UGUŠIO PAKETIĆEM TRAVE: Je li bilo policijske brutalnosti?

Splitska, ali i šira hrvatska javnost šokirana je smrću 24-godišnjeg mladića Tonka Vilibića koji se ugušio paketićem marihuane od šest grama dok je bježao od policajaca koji su ga htjeli legitimirati. Mnogi se pitaju je li policija prekoračila svoje ovlasti i je li mladić baš morao tako tragično skončati.

Društvene mreže su usijane od komentara.

‘Bando policijska iskompleksirana, što vas ku.. boli što ljudi rade sa sobom, ko ste vi da nekoga tučete i udarate, ruke vam otpale svima, hvataj tamo bagru HDZ-ovsku i SDP-ovsku što su nas doveli na prosjački štap.

Nego momka pomorca, što se topi po svijetu, dirate majku vam je…, sramota i jad, a tebi legendo neka ti je laka zemlja!’, samo je jedan od komentara na društvenim mrežama.



Interna kontrola u policiji

Odmah nakon što je obdukcija pokazala da je uzrok smrti gušenje paketićem trave iz Ravnateljstva policije poslali su internu kontrolu koja bi trebala ispitati je li u postupanju policije bilo propusta ili prekoračenja ovlasti.

Istraga još nije gotova, no glavni ravnatelj policije Marko Srdarević kaže kako zasad ništa ne ukazuje da su policajci na bilo koji način prekoračili svoje ovlasti.

‘Policijski su službenici bili na raskrižju i, kao i druge ophodnje, imali su zadatak promatrati okolinu i reagirati ako uoče bilo što sumnjivo bilo da je vezano za neka kaznena djela ili eventualno terorizam. Dva mladića, od kojih je jedan nažalost preminuo kasnije, hodali su prema policajcima koji su stajali, a kad su prepoznali da se radi o policijskim službenicima, najvjerojatnije zbog slušalica u ušima, počeli su se vraćati odakle su došli. Službenici su krenuli za njima, a oni su počeli bježati i tada su se razdvojili. Razdvojili su se i policijski službenici i potrčali za njima.’

Ovaj mladić koji je, nažalost preminuo, skočio je niz dva potporna zida i pao na nogostup, a policajac za njim. Drugi je policajac sustigao drugog mladića, no on kod sebe ništa nije imao niti je radio kakve probleme. Zatim se on vratio pomoći kolegi da veže uhićenog. Ništa nije govorio, a oni su ga vezali, uhvatili pod ruke i krenuli prema vozilu.’

Kod privođenja primijetili da je malaksao

‘Tada su primijetili da je malaksao, vidjeli su da je poplavio. Odmah su ga polegli, jedan mu je pokušao pomoći, izvaditi to što je imao u ustima, a oni nisu znali što je to dok je drugi sedam puta preko radioveze panično zvao da se pošalje hitna medicinska pomoć’, rekao je Srdarević za Slobodnu.

Tvrdi da optužbe koje se šire društvenim mrežama nisu istinite te da nitko od dosad saslušanih svjedoka nije kazao da je vidio da su policajci tukli i udarali mladića, a to nije vidljivo niti na javno objavljenim snimkama.

Obdukcija je pokazala kako je mladić imao samo ogrebotine od pada, kao i policajac koji ga je lovio. Ravnatelj policije tvrdi kako službenici nisu nikako mogli znati što Vilibić ima kod sebe te zašto bježi i da su zato morali tako reagirati.

‘Mi ćemo izvješće predati nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu, no uvjeren sam već sad da su policijski službenici, a radi se o mladim policajcima kojima je sve ovo jako teško palo, napravili sve po pravilima struke i u skladu s propisima. I s obzirom na to da zasad nema činjenica koje ukazuju na drukčiji zaključak, imat će maksimalnu zaštitu Ravnateljstva policije. Žao nam je jako zbog smrti mladića, ali ne možemo kriviti policajce što su radili po pravililma struke’, zaključio je Srdarević.