‘SAMO ZATO JER JE KUJICA’: Zatukao štene čekićem, psić preživio, iskopao se iz groba pa vratio vlasniku monstrumu

Zaista potresne informacije stižu s područja Požeštine.

Požeška Udruga za zaštitu životinja Sirius došla je do informacije kako je 77-godišnji muškarac iz Velike čekićem zatukao svog psa te ga. Radi se o štenetu, mješancu hrvatskog ovčara koje je ovaj gnjusni napad preživjelo te se, nakon što se probudio iz nesvjestice, uspio iskopati iz jame i vratiti ‘kući’ svom ‘gazdi’.

Objavljeno je i policijsko izvješće o ovom nemilom događaju. ‘U ponedjeljak, 15. svibnja 2017. godine, u poslijepodnevnim satima, u blizini mjesta Velika, 77-godišnjak je nepoznatim predmetom pokušao ubiti psa nakon čega ga je bacio. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu’, stoji u priopćenju policije.

Prema Kaznenom zakonu RH tko ubije ili muči životinju može dobiti kaznu zatvora do godinu dana.



“Govorila sam mu da to ne radi, da ne muči životinju, ako je ne želi neka je nekome da ili pozove veterinara da je uspava. Rekao mi je da se ne miješam, da on može raditi što hoće, to isto je rekao i policiji. Kujicu je prije nekoliko mjeseci dobio s još jednim psom i kada je vidio da je ona žensko stalno ju je tukao i maltretirao. Jadnica kada ga vidi bježi i skriva se, posebno sada nakon što ju je pokušao ubiti. Umiljata je i stalno ide za mnom, stalno mi svoju njuškicu gura u ruke, ne da se pipnuti jer je po cijelom tijelu izubijana. Voljela bih da ga netko nauči pameti, jer što mu je krivo to vjerno nedužno stvorenje”, rekla je A.V., žena koja sa zlostavljačem životinja živi u izvanbračnoj zajednici, piše 24sata.

Udruga Sirius sada traži nekoga da udomi p0remlaćenog psa, kao i još jednog psa koji se nalazi u istom dvorištu.