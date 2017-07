‘SRĐAN JE BIO TEMPIRANA BOMBA’: Bivša supruga u strahu za svoj život upozoravala da je nasilan i naoružan, ali policija se oglušila

Srđan Smojver koji je izrešetao susjeda liječnika te se nakon cjelodnevne krize raznio bombom, imao je psihičkih problema, a bivša supruga koju je pretukao upozoravala je policiju da je nasilan te da u kući drži oružje. “Govorila je da je tempirana bomba”, kaže poznanica.

Razvojačeni branitelj Srđan Smojver koji je u nedjelju ujutro iz vatrenog oružja u Barbatu na otoku Rabu usmrtio 51-godišnjeg psihijatra dr. Sinišu Rakića, nešto poslije 19 sati raznio se bombom.

OKONČANA OPSADA NA OTOKU RABU: Smaknuo psihijatra pa se nakon 13 sati pregovora ubio ručnom bombom! ‘S njim je pokušala razgovarati i majka’

Počeo maltretirati čim se doselio

Navodno je prije dva tjedna došao s liječenja upravo iz bolnice na Rabu, a Rakić mu je bio liječnik.



Smojver je na Rab došao živjeti iz Rijeke nakon razvoda. U apartmanskoj kući u kojoj je živio kupio je cijelo prizemlje i živio s majkom. Rakići su živjeli na prvom katu u jednom stanu, a drugi stan na prvom katu kupio je jedan Nijemac. Nakon što se Smojver doselio u u navodno je počeo zlostavljati susjede zbog korištenja vrta i mjesta za parkiranje, a navodno ga je zbog toga Rakić i prijavio.

Supruga se skrivala od njega

Obiteljska poznanica tvrdi da Srđan otprije ima psihičkih problema.

“Srđan je imao velik problem s kontrolom bijesa. Bio je nasilan i prema svojoj supruzi, pretukao ju je i to njihov brak nije mogao preživjeti. Melita mu je prošle godine ostavila stan i odselila je s Raba, a zbog vlastite sigurnosti nikada mu nije javila svoju novu adresu. Tragedija je što je supruga Melita, u više navrata, ukazivala na to da je Srđan tempirana bomba koja u svakom trenutku može eksplodirati. Policajcima je rekla da strahuje za svoj život, jer Srđan u kući ima oružje. Policija sve to ima u svojim zapisnicima, no nitko nije reagirao i danas se dogodila tragedija – teško ubojstvo i samoubojstvo. Sve se to, da je sustav reagirao na upozorenja supruge, moglo spriječiti. Srđan nije bio loš čovjek, no imao je dijagnozu i trebalo ga je liječiti”, ispričala je za 100posto bliska poznanica obitelji Smojver.