‘SRAM ME, UNIŠTEN SAM’: Zagrepčanin 4 godine držao mrtvu majku u stanu, ovo je njegova strana priče

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudi se 60-godišnjem Zagrepčaninu Tiboru Novaku, optuženom da nije vodio brigu o svojoj 87-godišnjoj majci Adeli, da njezino tijelo nakon smrti nije sahranio četiri godine već ga držao u stanu te da je krivotvorio njezin smrtni list.

“Izuzetno se kajem i jako mi je žao što majku nisam sahranio i što sam krivotvorio njezin smrtni list. Jako me sram zbog toga što sam učinio i to mi je uništilo život”, kazao je Novak na današnjem ročištu priznavši krivnju za 2. i 3. točku optužnice, ali odbacujući krivnju po 1. točki. Kako pišu 24 sata, Novak je rekao da je o majci dobro brinuo sve do njezine smrti, nepoznatog datuma koncem 2012. godine.

Ne može objasniti zašto nije sahranio majku

Tijelo njegove majke pronašla je policija u stanu u Brozovoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje su majka i sin zajedno živjeli. Tijelo, odnosno djelomično mumificirani kostur bio je na krevetu prekriven plahtom. Novak je na sudu kazao kako ne može objasniti zašto nije sahranio majku.



“To me morilo svih ovih godina i vjerojatno će me moriti cijeli život. Želim istaknuti da sam o majci brinuo i prije nego što je završila u bolnici na operaciji kuka, te sam to i nastavio i nakon što su je 26. rujna 2012. godine otpustili iz bolnice. Kuhao sam joj tri obroka dnevno, redovito mijenjao posteljinu i mijenjao joj pelene za inkontinenciju. Također, pazio sam da redovito uzima lijekove koji su joj bili propisani”, kazao je.

Još je rekao da je otpusno pismo iz bolnice odnio majčinoj obiteljskoj liječnici od koje je dobio uputnicu te predao zahtjev povjerenstvu HZZO-a kako bi ostvarila pravo na liječenje u Stubičkim toplicama i fizikalnu terapiju, a te je papire predao u toplice.

“Ona je umrla neposredno, radi se o danima, nakon njezina povratka iz bolnice. Ja tad nisam imao novca za sprovod, bio sam u velikom dugu, u to vrijeme sam dosta pio alkohol, a ubrzo nakon njezine smrti završio sam u zatvoru na odsluženju kazne zbog drugog kaznenog djela”, rekao je Novak te dodao da je lažirani smrtni list izradio isključivo kako bi ga pokazao tadašnjoj djevojci.

Majka je morala ići na fizikalnu terapiju

Sudsko-medicinski vještak dr. Davor Mayer rekao je kako je nakon operacije kuka, kakvu je imala optuženikova majka, uobičajeno što prije uspravljati pacijenta, postaviti ga na noge i poticati na kretanje jer produljeno ležanje povećava rizik od komplikacija. Stoga je u otpusnom pismu KB Sestara milosrdnica bila preporučena fizikalna terapija i liječenje u toplicama, što joj je HZZO i odobrio.

Svjedočila je i fizioterapeutkinja Snježana Petrović, koja je 2012. bila zaposlena u Ustanovi za zdravstvenu njegu Ćorluka. Ona se prisjetila da je 4. listopada došla na adresu u Brozovoj ulici gdje je trebala započeti s terapijom Adele Novak.

“Sjećam se da nitko nije otvarao vrata, a kasnije sam dobila poruku od njezina sina da terapija nije potrebna jer njegovoj majci nije dobro”, kazala je Petrović.

Na sudu je pročitana i poruka koju je Novak 5. listopada poslao na njezin mobitel: “Poštovana, da ne dolazite zabadava, majci nije dobro, a mislim da će je od ponedjeljka primiti u toplice. Tibor Novak”.

Presuda Novaku bit će izrečena sljedećeg tjedna.

