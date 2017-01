SPOLNO ISKORIŠTAVAO DVIJE DJEVOJČICE: Pedofil iz Dubrovnika profesor je u srednjoj školi

Muškarac u dobi od 37 godina, uhićen u četvrtak u Mokošici pod sumnjom da je u 13 navrata seksualno iskoristio dvije djevojčice u dobi od osam i devet godina, prosvjetni je radnik zaposlen u jednoj dubrovačkoj školi.

Slobodna Dalmacija piše da je privedeni i ousmnjičeni muškarac zaposlen u dubrovačkoj srednjoj strukovnoj školi, gdje predaje ključni predmet iz područja ugostiteljstva, a usto radi i u jednom poznatom gradskom kafiću.

PRIVELI PEDOFILA IZ DUBROVNIKA: Muškarac u 13 navrata zlostavljao dvije djevojčice?

Zlostavljana djevojčica povjerila se majci

Uhićen je nakon prijave roditelja iz dubrovačkog naselja Mokošica koji su uočili njegove stalne kontakte s djecom uz nuđenje slatkiša. Neslužbeno se doznaje da se jedna od djevojčica povjerila majci.



Državno odvjetništvo ga tereti za počinjenje trinaest spolnih zloupotreba djece mlađe od 15 godina. Postoji osnovana sumnja da je od studenoga 2015. do studenoga 2016. godine, trinaest puta iskoristio dvije djevojčice u dobi od sedam i osam godina radi zadovoljavanja svoga spolnog nagona. Još nije poznato je li počinitelj to sam priznao ili su istražitelji do podataka došli u kontaktu sa žrtvama i njihovim obiteljima.

Iznenadilo ga uhićenje

Prema dostupnim podacima, uhićeni nije sumnjao da je otkriven i prigodom uhićenja reagirao je iznenađeno, piše Slobodna Dalmacija.

Također, koliko se zna, njegove pedofilske aktivnosti bile su ograničene isključivo na područje Mokošice, najvećeg dubrovačkog naselja.

Zasad nema dojava da je slične seksualne delikte počinio i u školi u kojoj radi. Određen mu je jednomjesečni pritvor, a za to vrijeme istražitelji će pročešljati sve njegove sumnjive kontakte.