SPLITSKA POLICIJA NA NOGAMA ZBOG VELIKOG BROJA ZAPALJENIH AUTA: Izgorjelo čak 18 vozila, među motivima i ljubavni jadi

Zbog sve učestalijih požara automobila na širem splitskom području, za koje je u 18 slučajeva otkriveno da su podmetnuti, policija je vrlo ozbiljno shvatila problem – paljevinu vozila smjestila je u svoj fokus i na gradskim ulicama povećala broj policijskih ophodnji.

U petak navečer Splitom je tako ‘kružilo’ čak 18 ophodnji koje je sačinjavalo oko pedesetak policajaca pozicioniranih na lokacijama koje su procjenjene kao potencijalno rizične.

Posljednjih godinu dana gorjeli su skupocjeni mercedesi, porschei, BMW-i, ali i nešto stariji audiji, fiati, par golfova, smart i terenac. Vlasnici su mahom bili poduzetnici, sutkinja, nagrađivani policajac, zaštitar itd. Požari su izazivani bacanjem molotovljeva koktela ili zapaljenjem prednjeg dijela vozila kod motora automobila, uvijek u gluho doba noći. Dio vozila je potpuno izgorio, a materijalna šteta se procjenjuje na nekoliko stotina tisuća kuna.

Tri kritična dana u kojima su paljevine automobila eskalirale zabilježena su sredinom studenoga, nakon čega je policija podigla stupanj opreza, a za još jednu ljestvicu ga je podigla i ovih dana u kojima nanovo mediji izvještavaju o novim zapaljenim vozilima zbog čega su ‘na teren’ izašli i rukovoditelji. Policija na taj način želi ne samo popraviti sliku o sebi i komunikaciju s građanima te zainteresiranom zajednicom, već i poboljšati međusobnu suradnju i tako doći do počinitelja.



Široka lepeza motiva

Vršitelj dužnosti načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić u razgovoru za Hinu tvrdi da završena kriminalistička istraživanja u šest riješenih slučajeva paljevine automobila ukazuju na široku lepezu motiva, te da je u svim slučajevima postojao raniji međusobni odnos između vlasnika automobila i počinitelja. Razlozi su različiti, od dugova, preko ljubavnih jada, sve do međusobnih razmirica zbog privatnih sporova, a među njima je otkriven i počinitelj s duševnim smetnjama.

“Neriješena kaznena djela, koja su definitivno veći problem, zaista su eskalirala u posljednja dva mjeseca te dovela do toga da smo mi gotovo svaki dan u medijima ne samo kao grad već i kao policijska uprava. Bilo bi neozbiljno reći da se ne radi o eskalaciji i nečemu što zaista s pravom uznemiruje građane. Ono što ja mogu reći je da mi u momentu kada se ovakve stvari događaju vrlo ozbiljno pristupamo organizaciji posla i službe. Sada nam je fokus usmjeren na povećanje broja policijskih ophodnji u gradskim četvrtima i na prerasporedu unutar policijskih postaja pa dobivamo i rukovoditelje viših razina u noćnoj smjeni na terenu i činimo sve one radnje koje su policiji zakonom dostupne da bismo poslali poruku građanima da smo tu u njihovom interesu i zbog njihove sigurnosti”, kaže Marendić. Dodaje da su ih indicije u slučajevima paljenja vozila odvele u nekoliko smjerova, no vjeruje kako će policija ubrzo doći do počinitelja.

Osim ciljane potrage za paliteljima vozila policija ne želi ništa prepustiti slučaju pa je stanje sigurnosti na višu razinu podigla i za večerašnju najluđu noć u godini. S gradom su dogovorili tehničke mjere i izmjene u prometu kako bi smanjili broj vozila koji će dolaziti u “zonu okupljanja”. Zbog toga će promet završavati daleko od mjesta gdje će građani okupljeni čekati 2017. godinu, a u skladu s tim će se nadzirati ulazak na Rivu iz svih pravaca, dok će se kod Hrvojeve ulice privremeno instalirati betonske prepreke.

Ne zaboravljaju ni stare slučajeve

Splitska policija još uvijek intezivno radi i na slučaju svirepog ubojstva iz siječnja daleke 2002. kada je u splitskoj agenciji za promet nekretninama ubijena Marijana Jerković, već godinu i pol dana traže osobe koje su na travi stadiona “Poljud” nacrtali svastiku, ali i onoga tko je prošlog mjeseca namjerno izazvao požar u restoranu “Euphoria” na Bačvicama u potpunosti ga uništivši.

Da sve nije crno i da splitska policija itekako zna raditi svoj posao govore i statistički podaci za ovu godinu. Osim što u posljednje tri godine ne bilježe neriješena ubojstva ove su godine imali i manji broj kaznenih djela. U padu je i broj kaznenih djela imovinskog kriminaliteta – razbojstva su pala za 61,3 posto, drske krađe za 49,4 posto i provalne krađe za 28,5 posto. Za 54,8 posto su pala i kaznena djela iz domene organiziranog kriminaliteta. Smanjili su i broj poginulih u prometnim nesrećama za 25,8 posto, a pad od 10,4 posto imaju i kod prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je porastao broj zapljenjene droge za 32,6 posto.

“Stanje sigurnosti na području Policijske uprave Splitsko-dalmatinske je na visokoj razini što je rezultat planiranog i kontinuiranog rada policije, ali i ostvarene dobre suradnje s lokalnom zajednicom u postizanju zajedničkog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja i sigurnosti građana i njihove imovine”, zaključio je Marendić u razgovoru za Hinu.