ŠOKANTAN ISKAZ MAJKE MLADOG UBOJICE: ‘Rekao mi je da je u trenutku ubojstva u ubijenome vidio vraga’

Na Županijskom sudu u Rijeci nastavljeno je suđenje Dini Kulišeku iz Dramlja, optuženom za ubojstvo mladića i teško ranjavanje djevojke u Crikvenici, sredinom srpnja 2014. godine.

Tada 20-godišnji Kulišek optužen je da je nasmrt izbo nožem dvije godine starijeg poznanika Ivana Jagodića, te ranio njegovu djevojku, tada 19-godišnju Meriem Demo. Istraga oko ubojstva dovela je ubojicu i ubijenog u vezu sa sotonizmom, o čemu je danas na sudu u Rijeci svjedočila i ubojičina majka Sandra Kulišek.

Mjesec dana prije ubojstva stahovito se promijenio

“Dino mi je nakon ubojstva rekao mnoge stvari koje do tad nisam znala, iako smatram da ga kao njegova majka poznajem bolje nego bilo koji vještak. Mjesec dana prije ubojstva primijetila sam kod njega mnoge promjene, mršavio je, slabo jeo, imao problema sa spavanjem, pričao sam sa sobom, bio je usporen i često jedva držao u rukama pribor za jelo i jednostavno nije bio prisutan”, kazala je, kako prenose 24 sata, Sandra Kulišek na današnjem ručištu u suđenju njezinom sinu.



Dodala je da mu je u to vrijeme često morala po nekoliko puta ponoviti isto pitanje prije nego bi na njega odgovorio.

“Ja sam sve to pripisivala njegovom upražnjavanju marihuane, a kasnije sam doznala da su tu bile prisutne i druge droge, no nisam znala za njegovu psihozu. Zbog marihuane i loših ocjena u trećem razredu srednje škole te lošeg društva smo ga svojevremeno vodili i kod psihologice, koja je savjetovala da ga ostavimo na promatranju od oko mjesec dana, no moj muž se tome protivio jer je htio da nastavi školovanje”, kazala je majka ubojice.

“Njegovo ponašanje nisam povezivala sa sotonizmom”

“Pokojnog dečka (ubijenog Ivana Jagodića, nap.a.) nikad nije spominjao, tek mi je u zatvoru rekao da su se poznavali i da su često kod njega u stanu konzumirali drogu. Također mi je rekao da je se isti bavio sotonizmom, da je na njega bacio urok zbog čega se u nekoliko navrata srušio i počeo čuti glasove. Kada sam ga pitala zašto mi to nije rekao, kazao je kako se bojao da ćemo ga poslati na liječenje. Na dan ubojstva rekao je da je u pokojniku vidio vraga i to je jedini razlog zašto je došlo do ubojstva. Nije u pitanju bio nikakav dug. Da se pokojni bavio sotonizmom potvrdila mi je i njegova bivša djevojka koja je kasnije, zbog psihičkih problema i droge završila u katoličkoj zajednici na odvikavanju. Rekla mi je da je sve to istina i da vjerujem svojem sinu”, kazala je u svome šokantnom iskazu Sandra Kulišek.

Prema njenim riječima, sin joj je kasnije rekao da je u pokojnom Jagodiću za vrijeme ubojstva vidio sotonu. Na to ju je sutkinja upitala zašto je onda napao i njegovu djevojku.

“Mislim da je to zato što tada uopće nije bio svjestan svojeg čina i situacije i ljudi oko sebe”, odgovorila je Kulišekova majka.

Vještakinja smatar da Kulišek simulira psihozu

Na današnjem suđenju utvrđivalo se i je li optuženi za trenutku ubojstva bio ubrojiv ili ne. Vještakinja je, pišu 24 sata, ostala kod prijašnjeg iskaza tvrdeći kako se kod optuženog ne radi o akutnom psihotičnom stanju, a koje su svojevremeno utvrdili drugi liječnici te da takva dijagnoza nigdje nije zabilježena niti potkrijepljena.

Kulišekovi odvjetnici Ljubo Pavasović i Goran Marjanović upitali su vještakinju je li moguće da troje liječnika pogriješi navodeći takvu dijagnozu te prepisujući određene lijekove za tretiranje takvog stanja koje je Dino pio godinu dana.

“Dijagnoza nije jasno ustanovljena, iskaz nije dokazan, a ti lijekovi se mogu pripisati i pokrivaju širok dijapazon simptoma uključujući stanje nemira i nespavanja”, kazala je vještakinja dodavši kako smatra da je optuženi počeo simulirati simptome akutnog psihotičnog ponašanja nakon što je dospio u zatvor.

Obrana traži dopunu psihičkog vještačenja

“Imao je dostatne mogućnosti naučiti simulirati takve simptome, ali očigledno to nije dobro naučio jer psihoza živi svoju psihozu i kad od nje netko boluje ne mora nikog uvjeravati u svoju psihozu”, ustvrdila je vještakinja.

Obrana je zatražila dopunu psihičkog vještačenja analizom iskaza svjedoka od kojih su neki bili u istoj zatvorskoj sobi kao i Kulišek, smatrajući da bis e time uveliek pomogla riješiti dvojba oko Kulišekovog psihičkog stanja. Sud je prihvatio taj prijedlog, pa se suđenje nastavlja početkom travnja.