ZAPANJUJUĆ ISKAZ OCA ‘FANTOMSKOG VOZAČA’: ‘Nagovarali su me da priznam da sam ja ubio sestre Filipović!’

Otac Roberta Žaje, osumnjičenog za smrt sestara Filipović, tvrdi da je njegov sin zapravo “žrtveno janje”, a da je pravi krivac za nesreću netko moćan koga se štiti godinama.

Točno na 10. obljetnicu tragedije u kojoj su smrtno stradale sestre Filipović, 22-godišnja Višnja i 18-godišnja Gordana, prošlog četvrtka, policija je privela osumnjičenog muškarca za kojeg postoji sumnja da je izazvao ovu tešku nesreću koja se dogodila nadomak benzinske crpke u Cerniku. Uhićen je 46-godišnji Robert Žaja iz Mavrinaca pokraj Rijeke.

No, unatoč osnovanoj sumnji, Žajinu pritvaranju i kojekakvim dokazima o kojima se javno ne zna ništa, javnost, ljudi od struke dobro upoznati sa slučajem, prijatelji, poznanici, pa i sam Robertov otac već progovaraju da je on zapravo “žrtveno janje”, a da je pravi krivac netko moćan koga se štiti godinama, piše 24 sata.

Tanki dokazi

Izvori bliski policiji tvrde da su nepobitni materijalni dokazi u ovom slučaju poprilično tanki i da ih jednostavno nema. Sve će se, očito, temeljiti na iskazima i svjedočenjima.

Petar Žaja (80), otac uhićenog osumnjičenika Roberta Žaje, tvrdi da je policija kod njih bila treći dan nakon nesreće pregledavši njihov gotovo novi plavi Renault Clio, a tvrdi i da su ga dan prije nego što mu je sin pozvan na razgovor policajci nagovarali da prizna kako je zapravo on bio “fantomski vozač” koji je vozeći u pogrešnom smjeru skrivio nesreću. Tvrdi da je njegov sin zapravo “žrtveno janje”, a da je pravi krivac za nesreću netko moćan koga se štiti godinama.

‘Najvjerojatnije je da su točni medijski napisi da je moj sin ‘žrtveno janje’ i da on zapravo nema veze s ovom nesrećom za koju ga sumnjiče, ali to ne mogu garantirati niti nešto reći. Moj sin treba reći istinu, ono što je i ono što nije. Ja sam prošle srijede nešto iza 14 sati bio u riječkoj policiji. Ispitivali su me o slučaju prometne nesreće od prije deset godina, kad su poginule dvije djevojke, i koja vozila koristimo. Sin Robert je tada vozio Renault Clio’, rekao je Petar Žaja.

‘Onaj pravi je očito nečiji sin’

Dodao je kako je njihov auto bio plave boje i nikad nije imao ogrebotinu niti ikakvo oštećenje.

‘Kupio sam ga novog, a sin ga je nakon dvije godine zbog posla mijenjao za radni stroj drobilicu s čovjekom iz Matulja. Pa policija je dva, tri dana nakon te nesreće bila kod nas kući te pregledavala upravo taj auto i razgovarala s nama te im ništa nije bilo sumnjivo. Nitko im nije bio kriv – niti moj sin niti itko. Evo, nakon deset godina strpali su u zatvor očito nekog drugog, a onaj pravi je očito nečiji sin. Ja se čudim kako je došlo do ovoga da su njega okrivili. Po njihovu, on je priznao, ali meni to nitko nije rekao’, rekaoje Robertov otac Petar.