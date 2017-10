ŠOKANTAN ISKAZ NIJEMCA KOJI JE PRVI STIGAO NA MJESTO NESREĆE: ‘Horvatinčić me uopće nije pitao ima li ozlijeđenih, mrtvih…’

Tomislav Horvatinčić u petak je na ponovljenom suđenju na Općinskom sudu u Šibeniku nepravomoćno oslobođen optužbi za izazivanje pomorske nesreće u kojoj su u kolovozu 2011. smrtno stradali talijanski supružnici na čiju jedrilicu je naletio njegov gliser, jer nije dokazano da je nedjelo za koje je bio optužen počinio iz namjere ni iz nehaja.

Sud je prihvatio argument obrane koja je tvrdila da je Horvatinčić u trenutku nesreće bio u stanju tzv. sinkope, odnosno stanju bez svijesti, zbog čega nije bio ubrojiv.

“Sud je prihvatio i onaj dio obrane da su tog dana na moru bili dobri uvjeti na plovidbu, da nije bilo nikakve gustoće prometa, da je krećući se otvorenim morem razvio brzinu od oko 26 čvorova, dakle glisirajući svojim plovilom, da je vidljivost bila dobra i da je on primijetio jedrilicu oštećenih te da kao iskusni, dugogodišnji pomorac ni u kom slučaju nije doveo u pitanje činjenicu da će se s navedenom jedrilicom mimoići, a upravo nedostatak njegove reakcije, odnosno nepoduzimanje nikakvog manevra u zadnjoj fazi mimoilaženja na udaljenosti od nekih 250 do 300 metara daje u prilog činjenici da je na kratko bio bez svijesti”, kazala je sutkinja Maja Šupe, predsjednica istog sudskog vijeća koje je Horvatinčića u studenom 2015. godine proglasilo krivim i osudilo na 20 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine.

Tomislav Horvatinčić je tog dana u kolovozu 2011. godine svojim gliserom Santa Marina naletio na jedrilicu Santa Pazienza na kojoj je odmarao 61-godišnji talijanski bračni par. Prilikom sudara, Marinela Patella Salipetro i Francesco Salpietro pretrpjeli su stravične ozljede i na mjestu preminuli, a njihova unakažena i rastrgasna tijela plutala su na površini mora.

Horvatinčić se nakon nesreće primio mobitela te je točno minutu kasnije, točno u 11.26 sati, prvo nazvao zagrebačkog odvjetnika. Osim odvjetnika, Horvatinčić je nakon nesreće zvao još desetak ljudi, među kojima još dvoje odvjetnika, Kerumova skipera, servisere glisera i druge prijatelje koji su se zbog toga našli na popisu svjedoka. Niti jednom nije nazvao Hitnu pomoć. S Horvatinčićem se na brodu nalazila njegova djevojka, 27 godina mlađa zagrebačka bankarica Anica Đerđa.

Ozljede bračnog para Salpietro bile su strašne. Otkinuta ruka zajedno s cijelim lijevim ramenom, nedostaju tri rebra, lom lubanje, slomljena je kralježnica, prijelom zgloba vrata, lom kostiju lubanje, čeljusti, rebara te brojna druga nagnječenja i razderotine.

Prvi na mjesto stravične nesreće stigao je 45-godišnji Nijemac Klaus Fuchs, zubar iz Holstadta, koji je sa suprugom i dvije kćeri plovio na svojoj jahti Afrodita. Upravo je on ključni svjedok u slučaju protiv Horvatinčića.

Nijemac je na Županijskom sudu u Šibeniku sucu Branku Iviću detaljno opisao sve što je vidio, načinivši skicu pozicija sudarenih plovila odmah nakon nesreće:

“Plovili smo iz Rogoznice prema otoku Žutu kad smo vidjeli da se dogodila pomorska nesreća. Moja mlađa kći (13) prva je čula udarac. Bili smo udaljeni oko pola milje od mjesta nesreće. Pogledali smo u tom pravcu, na jedrilici je bio slomljen jarbol. Dalekozorom sam vidio da jedrilica plovi u krug. Na pedesetak metara od oštećene jedrilice vidio sam plavi motorni brod”, pojašnjavao je Nijemac.

“Ja sam odmah okrenuo svoju jahtu prema oštećenoj jedrilici. Polagano sam se približio i vidio da je ozbiljno oštećena. I dalje se vrtjela u krug, motor je bio upaljen. Vidio sam da je na jednom mjestu voda crvena, pretpostavljam od krvi, ja sam se jahtom malo udaljio od jedrilice da ne ugrozim svoje plovilo. Tada sam spustio gumenjak u more, a supruzi i kćeri sam ostavio da upravljaju našom jahtom i da me čekaju. Gumenjakom sam došao do jedrilice koja je i dalje kružila upaljenog motora. Iako se vrtjela u krug možda tri nautičke milje, uspio sam joj se približiti gumenjakom sa strane i popeti se na nju”, svjedočio je Fuchs, piše 24sata.

“Ugasio sam motor i bacio sidro. Na jedrilici nije bilo nikoga”, stoji u iskazu ključnog svjedoka istrage.

Fuchs je na plavom gliseru primijetio Tomislava Horvatinčića kako maše, te se odmah gumenjakom zaputio prema njemu.

“Vidio sam žensko tijelo koje je okrenuto leđima plutalo u moru. Vidio sam ozljede i zaključio da je mrtva, zapravo, bio sam siguran da je mrtva. Žensko tijelo je plutalo na oko 20-30 metara od oštećene jedrilice i bilo je na pola puta između oštećene jedrilice i glisera. Kad sam došao do tog glisera, na engleskom jeziku pitao sam ih je li sve u redu? Vidio sam da je na plovilu bila i jedna žena koja je plakala. Ovaj muškarac na gliseru je samo telefonirao i ja sam ga pitao je li zvao policiju, međutim, ne sjećam se da mi je išta odgovorio. Cijelo je vrijeme motor na njegovu plovilu bio upaljen. Mene muškarac (Horvatinčić) nije nikad pitao jesam li što vidio, ima li ozlijeđenih, mrtvih, iako sam primijetio da on dobro govori njemački”, kazao je Fuchs u iskazu, dodavši kako je svojim gliserom prvo Horvatinčićevu djevojku prebacio gumnjakom na svoj brod.

“Vozeći se od plavog glisera do svoje jahte, pedesetak metara od oštećene jedrilice u moru sam vidio tijelo muškarca koje je plutalo okrenuto prsima. Jedna ruka s ramenom mu je bila otkinuta. Došavši na jedrilicu ponovo smo, u 11.49 sati nazvali SEA HELP broj i dali im točnu poziciju. Ženu sam, na njeno inzistiranje, s njenim stvarima ponovno vratio na plavi gliser gdje je bio ovaj muškarac”, svjedočio je Fuchs.

“Vozili smo se brzinom između 20 i 25 nautičkih milja prema Hvaru. Negdje poslije 11 sati ugledao sam jedrilicu na 100-tinjak metara s desne strane. Kad sam stigao na pedesetak metara od nje, pritisnuo sam tipku ‘stand by’ koja nije reagirala. Nakon što sam rekao da smo ostali bez komandi, izbacio sam ruku kroz plastični otvor ne bih li upozorio ljude s jedrilice da brže krenu. Ali na jedrilici nisam primijetio nikoga. Stalno sam udarao po tipkama. Uspio sam samo ugasiti motore. To je možda smanjilo brzinu, ali sudar nisam mogao izbjeći. Nakon sudara sam na pedesetak metara vidio da plutaju neke stvari oko jedrilice. Nisam primijetio nikakva tijela u moru, a ni na jedrilici. Najprije sam pustio sidro u more i onda je do mene došao gumenjak s jednog motornog broda i rekao da je vidio jednog mrtvog čovjeka u moru. Pitao sam može li se pomoći, a on je rekao da nema pomoći. Ja na svome brodu nemam gumenjaka, tako da nisam mogao otići do jedrilice da pomognem. Kad sam vidio jak prodor mora u brod, resetirao sam komande i uz pomoć jednog motora nasukao brod u plićaku, na otoku Maslinovik, da ne potone. Preko svojih prijatelja već sam nakon sudara rekao da obavijeste kapetaniju i policiju te sam im rekao i svoju poziciju. To bi bilo sve”, bilo je sve što je inspektoru Lučke kapetanije Šibenik nakon nesreće rekao Horvatinčić.

Osim Horvatinčića, policija je ispitala i Anicu Đerđu (36) koja je ispričala svoju verziju događaja tog kobnog dana.

“U potpalublju sam Tomi napravila sendvič od kulena i sira i donijela mu ga na palubu. Autopilot je bio uključen, a Tomo je sjedio na stolici ispred upravljača broda. Za par minuta Tomo je počeo vikati ‘Ne rade mi komande, ne rade mi komande’, što je ponovio više puta kroz otvor za zrak ispred upravljača i počeo mahati rukama, nakon čega sam osjetila udarac i pala između prednje klupe i stola, gdje sam ostala par minuta u šoku. Nakon udarca gliser je stao, a kad je voda počela prodirati, do nas je došao netko gumenjakom odvezao me na neku jahtu”, ispričala je tada policajcima