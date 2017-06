SNAŽNE EKSPLOZIJE ODJEKNULE BJELOVAROM, IMA OZLIJEĐENIH: ‘Mislili smo da je potres’

Danas oko 14 sati u Bjelovaru je eksplodirao silos Sedlić grupe. Prema prvim podacima ima i ozlijeđenih.

Snažne eksplozije odjeknule su danas oko 14 sati u Mihanovićevoj ulici u Bjelovaru. Svjedoci koji su se nalazili u tom dijelu grada kažu da su pomislili da je došlo do velikog potresa, neki gosti u obližnjim kafićima su se sklonili ispod stolova, a o jačini eksplozije svjedoči mnogo krhotina stakla po cesti.

“Ne znam ni sam do čega je došlo. U šoku sam. Policija obavlja očevid i teško je sada nešto reći. Znam da je jedan vozač ozlijeđen od krhotina stakla, ali nitko nije teže ozlijeđen i to mi je najvažnije. U silosima su se nalazili pšenica i kukuruz. Mi nismo ništa radili na silosima tako da sam iznenađen. Odnedavno smo ovdje vlasnici, a prije smo bili u najmu tako da poznajemo sustav. Nikada prije se tako nešto nije dogodilo. Iako se u razmjeni plinova i prašine svašta može dogoditi pa i ovo. No, moram pričekati potpuni izvještaj”, kazao je za Bjelovarac vlasnik tvrtke Domagoj Sedlić.

Iz PU bjelovarsko-bilogorske potvrđeno je da je do eksplozije došlo oko 14 sati, i to najvjerojatnije u strojarsko-transportnom odjelu silosa za pohranu žita.

‘Došlo je do oštećenja nekolicine objekata, opreme, postrojenja, teretnog automobila i drugog u krugu silosa, te do manjih oštećenja nekoliko parkiranih automobila i obližnjih kuća na kojima su stradala prozorska stakla i drugo. Prema prvim informacijama, jedan djelatnik poduzeća ovom je prigodom lakše ozlijeđen. Očevidom će se pokušati utvrditi uzrok ove eksplozije”, doznajemo od glasnogovornika Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske Dražena Medveda.