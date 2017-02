SMRT MLADE PULJANKE NA SRPSKOM AUTOPUTU: ‘Zar život mog djeteta vrijedi 100.000 dinara?!’

Nikola Tošić (28) iz Malče kod Niša proglašen je krivim na Višem sudu u Nišu i kažnjen sa 100.000 dinara zbog nepružanja pomoći Vanji Janković (18) iz Pule koja je smrtno stradala nakon nesreće 22. lipnja 2015. godine.

Tošić je već ranije osuđen na četiri i pol godine zatvora jer je vozeći pijan motocikl marke suzuki izazvao tešku nesreću u kojoj je stradala mlada Vanja Janković, ali je na prvom suđenju bio oslobođen za nepružanje pomoći osobi ozlijeđenoj u nesreći. Kazna koja mu je sada izrečena na ponovnom suđenju predstavlja zakonski minimum, što je razočaralo obitelj stradale djevojke.

‘Zar život mog djeteta vrijedi 100.000 dinara? Kako ne bih bila razočarana. Pa gdje živimo mi, koja je ovo država, gdje smo, 100.000 dinara… Nadam se da će se javni tužitelj žaliti i da će Prizivni sud napraviti nešto više, da zamijeni 100.000 dinara s maksimalnom kaznom od tri godine. Ako se to ne dogodi, ići ću do Strasbourga’, izjavila je poslije suđenja Violeta Janković, majka stradale tinejdžerice, prenosi Blic.

Sletjela s nadvožnjaka

Nesreća se dogodila na nadvožnjaku iznad autoputa Beograd-Pirot, kada je Tošić motociklom udario u metalnu ogradu i prevrnuo se na bok. Vanja, koja je bila putnik na motoru preletjela je preko ograde i nakon pada s nadvožnjaka zadobila je kobne ozljede.



Predsjednik sudskog vijeća, Aleksandar Teodosić, obrazložio je da na prvom suđenju, na kojem je Tošić oslobođen za ovo kazneno djelo, nije bilo utvrđeno koliko dugo je trajala amnezija kod njega poslije nesreće.

Mogao je priskočiti u pomoć

‘Na ponovnom suđenju je utvrđeno da je amnezija trajala kratko i to je bio ključno za ovu odluku. Prema nalazu vještaka on se nije sjećao detalja vezanih za nezgodu, ali samo do telefonskog poziva svojoj majci. Od tog trena bio je svjestan i bio je u mogućnosti ukazati pomoć ozlijeđenoj. Pomoć se ukazuje svojim znanjem i umijećem u skladu s mogućnostima, pokušavanjem zaustavljanja krvarenja, davanjem vode i pozivanjem policije i Hitne pomoći. To nije učinjeno dok njegovi prijatelji nisu pronašli Vanjino tijelo ispod podvožnjaka’, objasnio je sudac Teodosić.

On je u kratkom obrazloženju rekao da su za ovo kazneno djelo predviđene sankcije od novčane kazne pa do tri godine zatvora.

‘Vijeće je imalo u vidu da i sam Tošić, koji je bio ozlijeđen u nesreći, nije pobjegao s mjesta događaja. On se udaljio na zahtjev svoje obitelji te je odvezen u bolnicu da mu se pruži pomoć, što je utjecalo na određivanje kazne’, dodao je sudac.

Inače, vještaci su utvrdili da je Vanja preminula vrlo brzo poslije nesreće i da je srčani rad bio očuvan ‘u intervalu ne duljem od minute’.