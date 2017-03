SLUČAJNO NALETIO NA PLJAČKAŠA: ‘Nazvala me supruga sva uplakana, vidio sam ga i zgrabio’

Vukovarac, uz pomoć policajca koji je slučajno naišao, zaustavio je pljačkaša koji je nekoliko minuta ranije nože prijetio njegovoj supruzi.

Policija je jučer potvrdila da su 38-godišnji Vukovarac i policajac, koji su se zatekli u blizini, svladali i zadržali pljačkaša trgovine do dolaska policijske ophodnje, prenosi Večernji list.

U ponedjeljak oko 18.50 sati u trgovinu mješovite robe, u kojoj radi 33-godišnja F. A., ušao je nepoznati maskirani muškarac koji joj je zaprijetio nožem i zatražio da mu da sav novac iz blagajne. Kada je dobio novac, pljačkaš, počeo je bježati ne sluteći da će naletjeti upravo na Z.A – 38-godišnjeg supruga prodavačice koju je upravo opljačkao.

Žena ga nazvala u šoku

“Nekoliko minuta prije pljačke bio sam kod supruge u trgovini. Samo dvije ili tri minute kasnije nazvala me sva uplakana i uplašena i rekla da joj je u trgovini bio pljačkaš s nožem. Iako u šoku, opisala mi je kako je bio obučen i na koju stranu je krenuo” prisjeća se ovaj Vukovarac.



A krenuo je upravo prema Z. A. koji je bio u autu. U jednom trenutku vidio je osobu u crnoj trenirci s bijelom crtom i kapuljačom kako prelazi cestu te mu je odmah bilo sve.

Zgrabio ga je

“U to vrijeme u Vukovaru baš i nema mnogo ljudi na ulici, tako da sam odmah znao da je to on. Prepriječio sam mu put automobilom i izišao. Sustigao sam ga i zgrabio. Nije se previše opirao. Odveo sam ga do trgovine u kojoj je još bila supruga, a u tom trenutku prolazio je i policajac u civilu koji je pozvao pojačanje. Sve se to zapravo odigralo u samo sedam ili osam minuta” kaže Z. A.