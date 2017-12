TKO JE KRIV ZA SMRT 6-GODIŠNJE IZBJEGLICE MADINE? Obitelj podnijela kaznenu prijavu protiv hrvatskih policajaca

Odvjetnica tvrdi da je majku sa šestoro djece zatekla policija na hrvatskom teritoriju i da je tada zatražila azil, ali su policajci odbili postupiti po pozitivnim propisima.

Zbog smrti šestogodišnje djevojčice Madine, stradale prije mjesec dana na granici Hrvatske i Srbije, njezina obitelj u utorak je putem odvjetnice podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatih policijskih službenika MUP-a tereteći ih za četiri kaznena djela, uključujući i prouzročenje smrti iz nehaja.

Osim za smrt djevojčice, obitelj nepoznate počinitelje tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, povredu djetetovih prava i nanošenje teške duševne boli i patnje zbog njihova društvenog položaja, s obzirom da pripadaju ranjivoj izbjegličkoj populaciji, rekla je opunomoćena odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić na konferenciji za novinare civilnih udruga ispred zgrade Državnog odvjetništva.

Policija ih uputila u Srbiju?

Odvjetnica tvrdi da je majku sa šestoro djece zatekla policija na hrvatskom teritoriju i da je tada zatražila azil, ali su policajci odbili postupiti po pozitivnim propisima nacionalnih zakona i direktivama EU-a te su obitelj po noći uputili da se smjerom pruge vrati na teritorij Srbije.



Prijavljene osobe, kazala je odvjetnica, nisu postupile humano jer su odbile molbe majke da joj se dopusti da s djecom u dobi od 2, 3, 4, 6, 8 i dvoje od 15 godina prenoći do jutra jer su djeca umorna i pothlađena, uslijed čega je nastupila smrtna posljedica. Bezbradica Jelavić potvrdila je točnost izjave majke da su pripadnice hrvatske granične policije nakon stradavanja djevojčice prevezli cijelu obitelji i predali je policiji u Srbiji, iako je obitelj zatražila azil u Hrvatskoj.

Postoji li u Hrvatskoj institucija azila

Tajana Tadić iz udruge Are You Syrious rekla je da su u tri ovogodišnja izvještaja prikazali načine na koje se sve izbjeglicama sustavno uskraćuje pristup sustavu međunarodne zaštite na teritoriju Hrvatske, tako da neki ljudi misle da u Hrvatskoj više ne postoji institucija azila. Iznijela je podatak po kojem je UNHCR Srbije ove godine zabilježio 3000 slučajeva nezakonitih protjerivanja iz Hrvatske. “Često se tu radi o nasilju i može se pronaći podatak da policija izbjeglicama govori da prate tračnice do Šida, kad ih vraćaju u Srbiju“, rekla je Tadić.

Kaže kako do udruge Are You Syrious i dalje stižu svjedočanstva o nastavku protjerivanja i nakon Madinine smrti. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije rekao je kako već 30 dana čekaju da MUP pruži jače dokaze o svojoj priči o tragičnom slučaju. “Ako se sjetimo primarne priče, oni su tvrdili da su putem termovizijskih kamera uočili obitelj na teritoriji Srbije, gdje se dogodila nesreća, i da obitelj nije bila na teritoriju Hrvatske”, rekao je Bosanac pozvavši MUP da objavi snimke i razriješi nejasnoće oko tog događaja.

No, problem je puno dublji jer više od godinu dana ne postoji građanski nadzor nad policijom, s obzirom da saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nije izabrao članove za neovisni nadzor nad tajnim službama.

U povodu više objava hrvatskih medija, koji su prenijeli članak The Guardiana o stradavanju afganistanske djevojčice prilikom naleta vlaka na području Srbije, u blizini granice s Hrvatskom, Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je 8. prosinca da postupanje hrvatske granične policije nije ni na koji način utjecalo na uzrokovanje nesreće i stradavanje djevojčice.