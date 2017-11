SLUČAJ KOJI POTRESA STUBIČKI KRAJ: Trojica sinova lokalnih zagorskih moćnika silovala djevojku u hotelu?

U noći sa 10. na 11. studenoga u uglednom hotelu Matija Gubec u Stubičkim Toplicama slavilo se Martinje, no osim dobre zabave, jedna je djevojka, kako tvrdi doživjela pravi horor. Tvrdi kako su je kobne večeri silovala trojica mladića, inače, sinovi lokalnih zagorskih moćnika.

Djevojka ih je odlučila prijaviti policiji za spolni odnos bez pristanka, za koji je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, doznaje Jutarnji list.

Iz policije su potvrdili da su zaprimili kaznenu prijavu, a nakon završetka istrage, Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru će odlučiti hoće li protiv mladića podignuti optužnicu.

Slučaj je šokirao mještane Stubičkog kraja, a mnogi tvrde da se cijela priča sada, s obzirom na obiteljsko porijeklo mladića, pokušava zataškati.



“Dok traje istraga ne smijem iznositi ništa vezano za postupak. Institucije neka odrade svoj posao, tako da dok sve ovo traje i dok se ne okonča ne želim ništa komentirati, iako bih vam imao, vjerujte mi, puno toga za reći”, rekao je za spomenuti list u telefonskom razgovoru 27-godišnji mladić kojeg je djevojka prokazala kao jednog od silovatelja.

Njegov otac je pak odlučno demantirao optužbe djevojke, a isto je učinio i otac drugog mladića, također jednog od optuženih za taj gnjusni čin.

Mještani podijeljeni

“Riječ je o ozbiljnim optužbama na račun mog sina i njegovih prijatelja i nije mi bilo svejedno to čuti kao roditelju. Ne znam što vam kazati, osim da kolaju oprečne informacije sa svih strana. Lako je reći ‘joj, moje dijete to ne bi uradilo’. Ali da je doista postojala opravdana sumnja da su počinili to za što ih je ta djevojka teretila, sigurno ne bi bili pušteni nakon razgovora u policiji. Moj sin je primio telefonski poziv da se javi u policijsku postaju. Došao je i nakon dva do tri sata koliko je trajao obavijesni razgovor, pušten je”, rekao je otac mladića.

Dodao je i kako im je samim optužbama i govorkanjima nanijeta velika šteta.

Otac optuženog mladića: ‘Toj djeci je nanesena velika poslovna šteta’

“Toj djeci je tom prijavom nanesena velika poslovna šteta. Birtija služi tome da se od malog fiće napravi šleper”, rekao je.

Slučaj je navodno prijavio dečko žrtve koji je jutro nakon Martinja došao u policijsku postaju i ispričao što mu je ona rekla, a nakon toga, policija je ispitala i djevojku.

Neki od mještana navode da je ta djevojka u nekoliko navrata bila žrtvom obiteljskog nasilja, odnosno da je svog partnera prijavljivala za nasilje, a o čemu je svaki put obavijestila i policiju te da je njezin način života uvelike utjecao na njezino psihofizičko stanje. Mještani su podijeljeni oko toga je li u ovom slučaju riječ o zataškavanju, ili se stravično zlostavljanje doista dogodilo.