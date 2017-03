SLUČAJ KOJI JE DIGNUO HRVATSKU NA NOGE OTIŠAO U ZASTARU: Mladić koji je na rutinskoj operaciji ostao bez noge još nije dobio ni kune

Slučaj Miroslava Maškarina, mladića s Raba koji je još 2006. godine otišao u KBC Rijeka na rutinsku operaciju slijepog crijeva da bi mu na kraju bila amputirana lijeva potkoljenica, dobro je poznat hrvatskoj javnosti.

Uslijedio je dugotrajni sudski proces u kojem je 2011. godine kirurg Branko Popović, zbog nesavjesnog liječenja Maškarina, proglašen krivim i osuđen na kaznu od osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine. No, u listopadu 2012. ukinuta je prevostupanjska presuda i slučaj je vraćen na ponovno suđenje koje je započelo u svibnju 2013. godine. U međuvremenu je na snagu stupio i novi Kazneni zakon.

Kod izmjene zakona primjenjuje se onaj blaži

Sada se dogodio novi obrat. Novi list piše da je Općinski sud u Rijeci donio nepravomoćno rješenje da se protiv u međuvremenu umirovljenog liječnika Popovića, optuženog za nesavjesno liječenje iz nehaja, obustavlja kazneni postupak zbog zastare koja je nastupila još 2014. godine. Kod izmjene zakona primjenjuje se blaži zakon, a u ovom slučaju po tom blažem zakonu zapriječena je kazna do jedne godine, tako da zastara nastupa za šest plus dvije godine.

“Od samog početka ponovljenog suđenja dr. Popoviću ukazivao sam na činjenicu da je riječ o zastari. Popović je bio optužen za kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz nehaja koje je za posljedicu imalo tešku tjelesnu ozljedu, ruptura aorte. Tada je za to djelo bila predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Izmjenom Kaznenog zakona, za to djelo je predviđena kazna zatvora do jedne godine. Općinsko državno odvjetništvo tvrdilo je kako pravni kontinuitet stoji u činjenici da je oštećeni Maškarin izgubio nogu, pa samim time i da je riječ o osobito teškoj tjelesnoj ozljedi. Međutim, doktor Popović nije optužen za osobito tešku tjelesnu ozljedu niti za gubitak noge, niti je išta ukazivalo na direktnu vezu rupture aorte i gubitka noge. No, neovisno o tomu, po kaznenom zakonu koji je bio na snazi 2006. godine, nije ni postojalo djelo, a niti odgovornost za osobito tešku tjelesnu ozljedu kao posljedicu, pa onda dr. Popović ne može ni odgovarati za tu posljedicu, sve i da postoji”, kazao je njegov odvjetnik Milenko Škrlec.



Odvjetnica Miroslava Maškarina zgrožena odlukom

S druge strane, odvjetnica Miroslava Maškarina, Ingrid Barić, zgrožena je nepravomoćnim rješenjem o zastari.

“Zgroženi smo, doista smo očekivali drukčiju reakciju Općinskog državnog odvjetništva, ali i pravosuđa. Od svega ostaje gorak okus u ustima. Miroslav Maškarin je ogorčen, nije ni slutio da će prije biti plaćeni troškovi za okrivljenog i isplaćena nagrada odvjetniku, a da će istodobno troškovi suđenja pasti na teret državnog proračuna. A Maškarinu do sada, od strane te iste države, na osnovu naknade štete nije isplaćena niti jedna lipa”, kazala je za Novi list Maškarinova odvjetnica.

Podsjetila je kako je tijekom postupka tražila premještanje postupka na neki drugi sud.

“Tražili smo da se predmet delegira s Općinskog suda u Rijeci na neki drugi sud iz razloga što je na istom sudu zaposlena i kći okrivljenog dr. Popovića”, pripomenula je odvjetnica.

