SLOBODU ŽRTVOVAO ZBOG PAKETA KAVE I PET ČOKOLADA: Mladom konobaru prijeti zatvor zbog krađe plijena vrijednog 60 kuna

Mladom nezaposlenom konobaru iz Koprivnice koji je krao u tamošnjoj trgovini Spar i pritom fizički napao zaštitarku prijeti ozbiljna kazna zatvora. Višestruko pravomoćno osuđivani kradljivac je krađu u trgovini počinio nedugo nakon što mu je počeo teći rok kušnje zbog posljednje krađe za koju je pravomoćno osuđen u lipnju 2017. godine.

Plijen vrijedan 60 kuna

Da stvar bude gora, ovaj je 22-godišnjak slobodu žrtvovao zbog plijena vrijednog oko 60 kuna. Naime, kako piše Podravski.hr, mladić je iz trgovine pokušao ukrasti paket instant kave i pet čokolada.

Zaštitarka ga je pratila i kada je prošao blagajnu bez plaćanja pokušala ga je zaustaviti. On ju je odbio i počeo vrijeđati. Nakon toga zaštitarka ga je primila za ruku i tražila da s njom pođe do ureda, no on ju je napao. Snažno ju je odgurnuo te su oboje pali na pod. Cijeli sukob vidjela su dvojica zaposlenika Spara i pristigla u pomoć zaštitarki. Zajedno su ga uhvatili za ruke i odveli u ured zaštitarke.



Terete ga za razbojničku krađu

Koprivnički su tužitelji protiv mladića podignuli optužnicu u kojoj ga terete za razbojničku krađu, a to je dosad najteže kazneno djelo koje je počinio, javlja Podravski.hr. Do sada je ovaj mladi nezaposleni konobar iz koprivničkog prigradskog naselja osuđen zbog teške krađe i krađe uvjetnim zatvorom.

Ako na novom suđenju bude proglašen krivim, sud će mu kaznu objediniti s godinom dana zatvora, na koliko je osuđen na prošlom suđenju. U roku od dvije godine nije smio počiniti kazneno djelo, no on je tu odredbu prekršio nakon samo dva mjeseca.