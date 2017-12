SKANDAL U ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE: Službenica godinama uzimala mito i lažirala građanima visinu mirovina

Pod istragom se zbog primanja mita našla 59-godišnja službenica Zavoda za mirovinsko osiguranje jer je uzimala novac od osoba koje su željele da im prije odlaska u mirovinu krivotvori podatke o visini plaće.

Prema prijavi što ju je podnijela PU zagrebačka, ova 59-godišnjakinja je od kraja 2013. do kraja 2015. godine uz pomoć suradnice koja je radila u kadrovskoj službi zagrebačke firme Exportdrvo, te u suradnji s vlasnicom obrta ‘Ljubica’ pronalazila ljude koji su bili zainteresirani da im se prije odlaska u mirovinu lažiraju pletne liste. Za mito od 1300 do 2000 eura ona je to i radila.

Tako je utvrđeno da je uzela novac od 15 ljudi koji su podnijeli zahtjeve za mirovinom, nakon čega je promijenila podatke o njihovim primanjima. Jednostavno je ulazila u baze podataka i korigirala iznose, te omogućila da se izdaju rješenja o iznosu mirovine u većem iznosu od stvarno ostvarene. Povećavala je mirovine za prosječno 400 do 1400 kuna.

Šteta gotovo 700.000 kuna

Sada joj osim za primanje mita slijedi i prijava zbog zloporabe položaja i ovlasti i računalnog krivotvorenja, dok će njezine suradnice odgovarati za pomaganje u primanju mita. Još 15 osoba prijavljeno je zbog davanja mita.



Iako su istražitelji utvrdili da je šteta nastala ovim kaznenim djelima iznosila 669 tisuća kuna, u međuvremenu je dio novca vraćen jer su mirovine korigirane nakon upravnog postupka.