SIN POGINULIH TALIJANA: ‘Horvatinčić govori samo laži! Prvo je rekao da je mahao mojim roditeljima, a sada kaže da nije bio pri svijesti’

Nakon današnje presude u ponovljenom suđenju Tomislavu Horvatinčiću, koji je nepravomoćno oslobođen krivnje za prometnu nesreću u kojoj su u kolovozu 2011. život izgubili supružnici Francisca i Marinelle Salpietro, oglasio se sin poginulih Talijana.

Sutkinja Maja Šupe izrekla je presudu kojom je Horvatinčić oslobođen ovih optužbi, uz obrazloženje da sudsko vijeće nije utvrdilo da je optuženi počinio kazneno djelo niti iz neizravne namjere, kako je tvrdilo tužiteljstvo, niti je djelo počinjeno iz nehaja.

Obrana gubitkom svijesti

Dodala je i da izostanak reakcija u trenutku nesreće potvrđuje Horvatinčićevu obranu da je bio bez svijesti.



‘Sud je prihvatio i onaj dio obrane da su tog dana na moru bili dobri uvjeti za plovidbu, da nije bilo nikakve gustoće prometa, da je krećući se otvorenim morem razvio brzinu od oko 26 čvorova, dakle glisirajući svojim plovilom, da je vidljivost bila dobra i da je on primijetio jedrilicu oštećenih te da kao iskusni, dugogodišnji pomorac ni u kom slučaju nije doveo u pitanje činjenicu da će se s navedenom jedrilicom mimoići, a upravo nedostatak njegove reakcije, odnosno nepoduzimanje nikakvog manevra u zadnjoj fazi mimoilaženja na udaljenosti od nekih 250 do 300 metara daje u prilog činjenici da je na kratko bio bez svijesti’, obrazložila je Šupe presudu.

Sin talijanskih supružnika koji su toga dana poginuli, Federico Salpietro, kaže da je Horvatinčić pogriješio, ubio njegove roditelje i zauvijek mu uništio život, no on to ne želi priznati i sada govori laži kako bi se spasio. Ranije je Salpietero rekao da je ovakva obrana gubitkom svijesti jako opasna jer bi se na taj način svatko tko skrivi neku nesreću mogao braniti gubitkom svijesti.

‘Horvatinčiću se ne može vjerovati, stalno mijenja iskaze’

Dodaje i da se Horvatinčiću ne može vjerovati jer je ranije imao drugačije iskaze o nesreći nego sada.

‘Dokazana je činjenica da je napravio skicu odmah poslije nesreće. Ranije je izjavio da su svi brodski sistemi bili u kvaru, a tvrdio je i da je mahao rukama kako bi upozorio moje roditelje, a sada spominje da se sve dogodilo zbog sinkope. Ne mogu vjerovati da je ta njegova tvrdnja i prihvaćena’, rekao je Salpietro, piše Večernji list.

Uz to, Salpietro dodaje i da je Horvatinčić od njega i sestre tražio 240.000 eura, a na sudu je tvrdio suprotno.

‘On tvrdi da je meni i mojoj sestri nudio pomoć i ekonomsko obeštećenje, no nikada nam nije ponudio nikakav novčani iznos. Od travnja ima moj IBAN (broj bankarskog računa) jer su mu moji odvjetnici rekli da ponudi konkretan iznos. No to nikada nije učinio. Ako posjeduje dokumente koji dokazuju suprotno, te bih dokumente rado vidio. Horvatinčić je lažljivac, lagao je i sudu i svima. Njemu se ne može vjerovati’, tvrdi Federico Salpietro.

