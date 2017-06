ŠEF LIJEČNIČKOG SINDIKATA NIJE RATNI PROFITER: Kao invalid Domivnskog rata dobio je gotovo 800 tisuća kuna

Predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Ivica Babić nije ratni profiter. Presudio je to Općinski kazneni sud u Zagrebu zaključivši kako Babić nije lažirao svoje stradavanje u ratu kako bi se okoristio. No na presudu tužiteljstvo još ima pravo žalbe.

U pitanju su optužbe teške gotovo 800 tisuća kuna, koliko je invalidnine i drugih povlastica od veljače 1996. do ožujka 2014. godine isplaćeno Babiću na osnovu rješenja da je ratni vojni invalid. Tijekom rata oštećen mu je vid, zbog čega je dobio 40-postotnu invalidnost.

Ratni put Ivice Babića

Babić je tijekom procesa negirao optužbe, opisavši kako je stradao na bojištu.

“Bio sam sudionik domovinskog rata od lipnja 1991. do ožujka 1993. godine i to kao dragovoljac u borbenom sektoru. Do listopada 1991. godine bio sam u pješaštvu, kao strijelac u sastavu 50. bataljuna Zbora narodne garde. kada se formirala 127. virovitička brigada prešao sam u sanitet zbog pomanjkanja liječnička”, prisjetio se u svom iskazu Babić.

Sanitet je bio ključan za moral

Opisujući ratne strahote što ih je proživio, potvrdio je da je ozlijeđen 8. siječnja 1992. godine. Tada je, u noćnim satima, s ekipom bio pozvan na intervenciju.

“Iako je situacija bila vrlo opasna, odlučio sam otići na teren jer je dolazak saniteta bio presudan za moral branitelja. Kada smo stigli na mjesto intervencije, izlazeći iz sanitetskog vozila poskliznuo sam se na snijegu, pao i udario glavom. Kako sam bio jedini liječnik na bojnišnici u tom trenutku nisam odmah otišao potražiti hitnu pomoć, već sam procijenio da mogu čekati redovnu smjenu.

Počeli problemi s vidom

Nakon povratka kući, 13. siječnja javio sam se oftalmologu zbog problema s vidom. Pregledao me dr. Mijo Fett i napisao da je u pitanju beznačajan gubitak oštrine vida”, rekao je Babić. U prosincu 1995. godine zbog pogoršanja vida javio se ponovno liječniku. Ovoga puta, dr. Vesna Augustinović napisala je da se radi o posttraumatskoj atrofiji vidnog živca.

Kasnije su dvije liječničke komisije koje su odlučivale o njegovom statusu ratnog vojnog invalida potvrdile da je u pitanju stradavanje u Domovinskom ratu. I sam Babić i njegov odvjetnik Milenko Umičević na sudu su objasnili da je u pitanju stradavanje, a ne ranjavanje, što je prema propisima dovoljno za priznavanje statusa ratnog vojnog i invalida.

Napadi zbog štrajka liječnika?

“Ne znam zašto je dr. Fett svjedočio da sam problema s vidom imao i ranije i zašto je iznio sve te laži protiv mene. Sjećam se da mi je jednom rekao da će mi stati na kraj, a na kraju je otišao u prijevremenu mirovinu kako bi izbjegao otkaz zbog problema s alkoholom”, izjavio je Babić u svojoj obrani dodajući kako je simptomatično da je njegov stupanj invalidnosti provjeravan uvijek nakon velikih štrajkova liječnika.

Sud je njegovim riječima, te ostalim dokazima provedenima u postupku koji je počeo u listopadu 2014. godine, povjerovao i oslobodio ga krivnje.