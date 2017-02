SEDAM GODINA ZATVORA ZA RATNI ZLOČIN: Vrhovni sud postrožio kaznu Tomislavu Merčepu

Tomislavu Merčepu, ratnom savjetniku ministra unutarnjih poslova i zapovjedniku postrojbe pričuvne policije u Pakračkoj poljani, Vrhovni sud Republike Hrvatske povisio je kaznu na sedam godina zatvora.

Nepravomoćnom presudom kojom je lani proglašen krivim zbog ratnog zločina počinjenog 1991. godine u Pakračkoj poljani, Merčep je bio kažnjen s pet i pol godina zatvora, no Vrhovni sud ocijenio je kako mu je kaznu potrebno postrožiti.

Kršenje međunarodnih ratnih pravila

“Merčep nije spriječio ubijanja i mučenja građana Hrvatske srpske nacionalnosti koja su bila iznimno brutalna i bezobzirna. To je učinjeno u vrijeme nejžešćih borbi hrvatskih branitelja protiv agresora, bivše JNA, te naoružanih vojnih i paravojnih formacija pobunjenog srpskog stanovništva potpomognutih dragovoljcima iz ostatka bivše Jugoslavije. No, ovakva kršenja međunarodnih ratnih pravila nisu mogla biti u funkciji obrane od agresora već upravo suprotno”, argument je vijeća Vrhovnog suda kojim je obrazloženo podizanje kazne za Tomislava Merčepa.

Vrhovni suci naglasili su kako bi kazna od sedam godina zatvora trebala izraziti društvenu osudu ovog zločina, te utjecati na svijest građana o pogibeljnosti kaznenih djela. Iako se na presudu Županijskog suda u Zagrebu žalio i sam Merčep tvrdeći da je osuđen na osnovu nezakonitih dokaza, to nije prihvaćeno. Tu je isticao posebno svoje intervjue što ih je davao još tijekom Domovinskog rata.



Merčep ukazivao na nezakonite dokaze

“Merčepovi intervjui objavljeni su u brojnim medijima a o njima su svjedočili i novinari s kojima je razgovarao. To su dokazi kao i svi drugi, te su podložni procjeni vjerodostojnosti”, stoji u pravomoćnoj presudi.

Međutim, Merčep je uz to isticao i kako nije bio stvarni zapovjednik u Pakračkoj poljani, već je bio savjetnik ministra unutarnjih poslova. No, brojni svjedoci na sudu su potvrdili da je upravo on imao vlas u Pakračkoj poljani.