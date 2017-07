‘SAMO DA NIJE MOJ TATA’: Sin ubijenog psihijatra o drami na Rabu čitao je putem Facebooka, prijatelji mu tajili očevu smrt

Više od 13 sati policija je nagovarala rastrojenog branitelja i ratnog veterana Srđana Smojvera da se preda, no nakon što je ubio svog susjeda, uglednog psihijatra i branitelja Sinišu Rakića (51), Smojver se raznio ručnom bombom.

U nedjelju od 9 ujutro do kasnih poslijepodnevnih sati u mjestu Barbat, na otoku Rabu, odvijala se neviđena drama. Nudili su mu razgovor s ministrom branitelja, no ništa ga nije moglo spriječiti u njegovu naumu da presudi liječniku psihijatrijske bolnice na Rabu, a potom i sebi. Srđan Smojver je oko 19.30 počinio samoubojstvo, raznijevši se ručnom bombom u svojemu stanu.

Doktor Siniša Rakić i njegova supruga Vesna Rakić došli su u nedjelju ujutro u svoj apartman u Brabatu, kako bi ga očistili. Potom im je u apartman ušao susjed Smojver, koji je ubrzo počeo pucati iz kalašnjikova. Rakića je naprije ranio u nogu, a potom mu poslao fatalni metak u prsa. Rakićeva supruga, da bi se spasila, skočila je kroz prozor s prvog kata prilikom čega je slomila obje noge i ruku. Iako joj se Hitna pomoć, zbog rastrojenog Smojvera, nije mogla približiti, kasnije im je dopustio da je odvedu u bolnicu. Gospođa Rakić tijekom poslijepodneva helikopterom je prebačena u bolnicu u Rijeku, a prema pisanjima medija, njezino je stanje stabilno.

Sin sve doznao preko Facebooka

Sin jedinac supružnika Rakić u trenutku drame nalazio se u jednom ugostiteljskom objektu gdje obavlja praksu. M. R. (17) o tragediji koja se dogodila u Barbatu na otoku Rabu saznao je putem društvenih mreža.

Na Facebooku je pročitao vijest kako je na Rabu ubijen psihijatar. Na to je napisao komentar – nadam se da nije moj tata. Kada je bilo sasvim jasno da je riječ o psihijatru Siniši Rakiću, prijatelji koji žive nedaleko od kuće u kojoj se dogodilo ubojstvo, otišli su po mladića. Kazali su mu da je došlo do pucnjave i, uskrativši mu informaciju da je njegov otac mrtav, odvezli ga na hitnu pomoć, gdje je oko 12.30 dobio sredstva za smirenje. Nakon susreta s majkom, prijatelji su ga dopratili do stana u Rabu gdje su, piše Jutarnji list, brigu o njemu ubrzo preuzeli rođaci.

Prema nekim informacijama, Rakići nisu bili u dobrim odnosima sa Smojverom koji se u kuću u kojoj su Rakići imali stan, doselio prije nekoliko godina. Govori se kako je bio problematičan, kako ga je zbog nasilnog ponašanja ostavila i žena s kojom je živio u tom stanu. Jedan susjed tvrdi kako je Smojver već neko vrijeme Rakićima zamjerao to što iz njihova stana njemu curi voda.

Neki susjedi pak su kazali kako je Smojver bio iznimno dobar čovjek te ne razumiju što mu se dogodilo.

‘Mi smo s njim bili super, to je čovjek koji se igrao s našim djetetom, bio je uredan, imao je mnogo mačaka, cijelom susjedstvu je kosio travu… Jako nam je žao što se ovo dogodilo’, kazali su susjedi za Novi List.

Iznimno cijenjena obitelj na Rabu

Obitelj Rakić na Rab je doselila prije 20-ak godina, a svi za njih imaju samo riječi hvale. Doktor Rakić je na otoku bio cijenjena i poštovana osoba.

‘Divan kolega i suradnik. Dugo godina smo radili zajedno i mogu reći sve najljepše o njemu. Strašno je ovo što se dogodilo’, rekla je ravnateljica bolnice u Kamporu Vesna Šendula Jengić za Novi List.

Njezin zamjenik Gordan Bošković kaže da je Rakić bio šef za akutna i krizna stanja, ‘fenomenalan kolega, čovjek i prijatelj’.

‘Nikad ni s kim nije bio u konfliktu. Zaprepašteni smo ovim što se dogodilo. Kao kolega je bio moralan i požrtvovan, nastojao je ići na ruku i pacijentima i kolegama. Znam da se često ovako kaže, ali on je doista bio takav čovjek. Za nas je ovo strašno veliki gubitak, ne samo zato što je riječ o velikom stručnjaku, nego i velikom čovjeku’, rekao je Bošković.

Siniša Rakić je zaposlenik rapske bolnice od sredine devedesetih, rodom je iz Benkovca, a Medicinski fakultet je završio u Rijeci. U kamporskoj bolnici radi i njegova sestra, također psihijatrica Karmen Stipeš.