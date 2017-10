NEZAPAMĆEN INCIDENT U ZAGREBU: Ušetao u tramvaj broj 6, salutirao ‘Sieg Heil’ pa putnike pošpricao suzavcem!

Zagrebačka policija traga za nepoznatim mladićem koji je večeras u tramvaju tijekom vožnje suzavcem pošpricao putnike i potom pobjegao.

Do nesvakidašnjeg je incidenta, kako saznaje Lupiga, došlo nešto prije 20 sati u tramvaju broj 6 koji je vozio iz smjera središta grada prema Novom Zagrebu. Nepoznati mladić počeo je salutirati nacističkim pozdravom i vikati „Sieg Heil“.

“Čim je ušao u tramvaj, na križanju s Vukovarskom, samo je odjednom, ničim izazvan počeo dizati desnicu u zrak i nekoliko puta viknuo ‘Sieg Heil – pi*** vam materina svima'”, prepričali su im svjedoci ovog događaja, a napad je Lupigi potvrđen i u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Mladić je uskoro ušao u raspravu s jednom od putnica, koja mu je naredila da smjesta prestane, što je on odbio zbog čega ga je putnica izvrijeđala. Izrevoltiran verbalnim obračunom, izvadio je suzavac u spreju iz jakne i upotrijebio ga njoj ispred lica, usmjerivši ga uvis. Čim su se vrata tramvaja otvorila, krenuo je van, a pri izlasku iz tramvaja “zahvaljujući” putnici koja ga je upozorila na “ponašanje”, silovito je udario glavom u okvir vrata.



Svi su putnici iz prvih tramvajskih kola izašli van, a s obzirom na to da je vozačici tramvaja pozlilo od suzavca, tramvaj je zaustavljen na desetak minuta, nakon čega je iz ZET-a vozačici sugerirano da produži do mosta u Zapruđu, kako ne bi došlo do tramvajskog zastoja. U Zapruđu je tramvaj dočekala policija te je uzela izjave od putnika i same vozačice, koja je kao i svi putnici bila u šoku od viđenog.

Svjedoci nasilnika opisuju kao gotovo izbrijanog mladića, s jedva uočiljivom, kratkom irokezom, u ranim dvadesetim godinama, zelenih očiju i visine oko 175 centimetara. Na sebi je imao maslinasto-zelenu tzv. spitfire jaknu i hlače, koje su se dijelu putnika učinile kao dio radnog tamnoplavog odijela, dok drugi navode da su bile maskirne.

“Dvadeset godina vozim tramvaj i nikad mi se nešto ovakvo nije dogodilo, ovako nešto nekulturno, neodgojeno, nasilno”, rekla je vozačica, a putnica koja se pobunila protiv salutiranja zadobila je na rukama lakše opekline.