REPRESIVNI APARAT REVNO ČEŠLJA PO FEJSU: Opsovala policajce i nazvala ih pederčinama pa dobila kaznu

Bjelovarske policajce u uvrijedila je objava što ju je na Facebook-u o njima napisala mlada vozačica. Zato su je prijavili sudu. Nastavljen je tako niz sankcioniranja uvreda i prijetnji s društvenih mreža.

Bjelovarčanka je, kako proizlazi iz presude suda u Grubišnom polju, 26. ožujka ove godine na svom Facebook profilu napisala uvredljiv post. Bilo je oko 2.30 sati kada se ulogirala na društvenu mrežu i objavila: ‘Neka puše ku…! Mamu im j…., uzeli su mi vozačku na 12h i od 5-15 tisuća kazna, ali žalit ću se!… Ma pederčinee’.

Uhvatili ju u prekršaju

Učinila je to jer su ju bjelovarski policajci 45 minuta ranije zaustavili u prometnoj kontroli i očito kaznili. Zbog toga je prijavljena za vrijeđanje službenih osoba u obavljanju njihove službe, čime je prekršila Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Sud joj je izrekao kaznu od 600 kuna, ocijenivši da je to za neudanu konobaricu dostatna sankcija za ono što je učinila.

Sudska presuda

Optužni prijedlog protiv nje podnijet je dva dana nakon što je spornu objavu napisala na Facebook-u.

‘Kratko nakon što sam to učinila obrisala sam staus, a i u trenutku kada sam ga pisala nisam tako mislila. Jako me uplašila ta prometna kontrola, no kasnije sam svoj komentar izbrisala’, pravdala se 22-godišnjakinja na sudu.

Sud je zato zaključio da je u stvari priznala prekršaj te inkriminirani tekst samoinicijativno uklonila. Zato bi joj i kazna od 600 kuna trebala biti dostatna opomena, zaključeno je u presudi.

