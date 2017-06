REKONSTRUKCIJA UBOJSTVA – 19-GODIŠNJAK PRIJATELJIMA PRIZNAO ZAŠTO JE SMAKNUO RODITELJE? ‘Napravio sam doma neko sr***’

U mjestu Čista Velika u vodičkom zaleđu jučer se dogodilo dvostruko ubojstvo koje je šokiralo Hrvatsku. Najprije je pronađeno tijelo 45-godišnjeg Marina Šunjerge koji je inače pripadnik Specijalne jedinice PU splitsko-dalmatinske, a poslijepodne je pronađeno i tijelo njegove supruge Silve.

MLADIĆ KOJI JE UBIO SVOJE RODITELJE: ‘Problemi su počeli u pubertetu. Pričalo se da se viđa s narkomanima, postajao je sve gori…’

Bračni par ubio je njihov sin, 19-godišnji Tin Šunjerga, koji je uhićen nakon višesatne potrage. Mladić se opirao uhićenju, zbog čega je policija pucala u gume automobila u kojem se vozio. Zatim su ga uhitili izvlačenjem iz vozila.

Pogledaj fotogaleriju



Mještani su jučer navodili kako vjeruju da je mladić roditelje ubio još u subotu poslijepodne kad su se svi vratili iz polja. Otad ih nitko nije vidio.

Bio je problematičan

Neki od građana koji su upoznati s obitelji tvrde kako se radilo o mirnoj i rado viđenoj obitelji, no da je Tin neko vrijeme bio problematičan, a spominjali su se i problemi s drogom.

Mještani su, rekonstruirajući posljednjih 24 sata prije zločina, kazali su kako je Tin dobar dio subote proveo s roditeljima u polju, dok su ga navečer vidjeli u gradu s prijateljima.

Njima je tada navodno rekao: ‘Napravio sam doma neko sranje’. Kako piše Jutarnji, roditelji su mu navodno zaprijetili da će ga poslati u komunu zbog problema s drogom.

Ubio ih je dan prije uhićenja?

‘Bio je u jednom kafiću s društvom s kojim inače izlazi, a sudeći prema vremenu i pretpostavkama da mu je otac ubijen oko 17 sati kada su susjedi začuli jedan hitac, Tin se razonodio bez pretjerane brige. Tijekom jutra, pak, nakon ubojstva Tina su pojedini susjedi vidjeli kako kroz mjesto šeta s rukama u džepovima. Bilo je to nekoliko sati prije nego što mu je u kuću banula policija’, rekao je jedan od obiteljski poznanika.

Drugi je mještanin također spomenuo poroke od kojih se Šunjerga navodno nije mogao maknuti.

‘Doista smo potreseni jer Šunjerge su divna obitelj. Nadasve skromni, ali sina nisu uspijevali odvesti na pravi put zbog poroka’, rekao je mještanin.

Sugovornik blizak obitelji ispričao je kako je Tin nestao.

‘Nikoga nije bilo u kući, dida je otišao vidjeti gdje su pa je u garaži pronašao mrtvog sina pokrivenog dekom. Tin je sinoć na benzinskoj postaji u Stankovcima utočio 400 kuna goriva u automobil i nestao’, kazao je.

‘Uvijek je bio malo slobodniji’

Jedan je susjed kazao kako je Tin bio ‘malo slobodniji’.

‘Nisu imali nekih problema, to su sve bili više mladenački hirovi, ma skroz normalno. Međutim, tako nešto, strašno nisam očekivao ni u snu. Kažem vam, jedna obitelj, skromna, fina i mama i tata i njihovi roditelji koji su u u Njemačkoj. Imam samo riječi hvale o njima kao o ljudima, kao o susjedima, rođacima’, kazao je mještanin.

‘Bio je izražen, u svom društvu je bio malo ‘iznad’, bio je sin jedinac, ali nitko nije mogao posumnjati u tako nešto, ma ništa nije navodilo na takvu suludu ideju’, kazao je.

Tinova učiteljica u šoku je primila vijest o zločinu koji je počinio.

‘Tin? Zaista? Pa on je bio zlatno dijete, predivno dijete. Imao je sve petice, bio je odličan učenik, sjajno dijete. Ne mogu vjerovati u to što sam čula. Pa on je zaista bio zlatno dijete’, rekla je učiteljica za 24sata.