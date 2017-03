‘REKLI SU MI DA ME NEĆE DIRATI’: Snimka razotkriva detalje paničnog razgovora između MOL-ovog lobista i poznatog biznismena

Biloš i Petrović na sve su moguće načine pokušavali doznati istražuje li ih USKOK.

“Rekli su mi da me neće dirati”, zavapio je osječki poduzetnik Željko Biloš u razgovoru sa savjetnikom MOL-a Josipom Petrovićem očito se referirajući na poreznike koji su ga u to vrijeme pritiskali zbog poreznog duga.

Tajne snimke

Ovaj razgovor vodili su 13. lipnja 2012. godine u 20.57 sati, a u srijedu je reproduciran na početku suđenja bivšoj šefici Porezne uprave Nadi Čavlović Smiljanec optuženoj da je zajedno s pročelnicom osječkog poreznog ureda Ružicom Kovačević omogućila Bilošu izbjegavanje plaćanja poreznog duga. U to vrijeme Biloš se ‘borio’ s poreznicima ne bi li odgodio naplatu poreznih dugovanja, što su mu na kraju, kako sumnja USKOK, u svibnju 2013. godine Nada Čavlović Smiljanec i Ružica Kovačević i omogućile. Sumnja se da je time državni proračun oštećen za 9,5 milijuna kuna.

POČELO SUĐENJE BIVŠOJ ŠEFICI POREZNE: ‘Nisam obustavila ovrhu tvrtke moćnog osječkog tajkuna!’



Iako je snimka razgovora Biloša s Petrovićem bila iznimno nerazumljiva, pa je suđenje i odgođeno ne bi li se napravili transkripti, neki detalji ipak su se mogli razaznati. Prije svega to je panika u Biloševu glasu, te spominjanje milijunskih iznosa. Tijekom razgovora s Petrovićem spominje se umanjenje od četiri milijuna kuna, no i nakon toga obojica zaključuju kako “moraju neku strategiju napraviti”.

OBJAVLJENI NOVI TAJNI DOKUMENTI: Otkrivene izravne poslovne veze Joze Petrovića i Tomislava Karamarka!

Više detalja Biloševih razgovora iz sredine 2012. godine moći će se doznati u nastavku suđenja.

Kupnja informacija o istragama

No sadržaj njegovih brojnih kontakata s Petrovićem već je poznat iz drugog sudskog procesa u kojem se Bilošu i Petroviću sudi zajedno sa skupinom korumpiranih policajaca, te Vladom Rajićem, kumom likvidiranog Vinka Žuljevića Klice, kontroverznim osječkim poduzetnikom Stipom Barišićem zvanim Moljac, te Rudolfom Krpinom i Igorom Mlinarom, koji su bili posrednici u prodaji povjerljivih informacija iz uskočkih istraga. Riječ je o poznatom slučaju raskrinkanom još u listopadu 2012. godine, no glavna sudska rasprava još nije započela.

U tajno snimljenim razgovorima koji su rezultirali uhićenjem Rajića, Barišića, Krpine, Mlinara i Biloša, te osumnjičenih policijskih službenika, također se moglo čuti kako Biloš panično u to vrijeme pokušava doznati je li mu policija za petama.

Borba za neplaćanje poreza

“Već sam četiri puta bio pod mjerama”, rekao je Biloš Mati Radeljiću, savjetniku predsjednice RH, koji je u to vrijeme vodio Osječku televiziju, 22. listopada 2012., nešto iza devet sati. Četiri dana kasnije, kada se oko podneva čuo sa Slavkom Linićem, ponovio je to isto. A baš u to vrijeme, kako stoji u optužnici, na sve moguće načine borio se da izbjegne plaćanje poreznog duga zbog čega je na kraju završio na optuženičkoj klupi zajedno s Nadom Čavlović Smiljanec.

I Petrović se, preko Igora Mlinara, intenzivno zanimao istražuje li ga se, no, nedugo prije uhićenja ove skupine, dobio je informaciju da istražiteljima “nije zanimljiv”.

U postupku protiv Nade Čavlović Smiljanec, Ružice Kovačić i Biloša obrana tvrdi kako nije bilo namjere da se plaćanje poreza izbjegne, već prolongira ne bi li se tako zaštitila radna mjesta u tvrtki OLT što ju je Biloš vodio, a dijelom je bila i u državnom vlasništvu.