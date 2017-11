RAZVIKANI SPLITSKI CHEF UHIĆEN NAKON PLJAČKE: ‘Ne znam ja ništa, samo me nazvao i rekao da ih pokupim’

Razvikani kulinarski chef i vlasnik kultne splitske “Šumice” Marijo Mandarić osumnjičen je za sudjelovanje u pljački trgovine “Ribola” u Podstrani.

Kako je službeno izvijestila splitska policija, u četvrtak oko 21 sat u trgovinu mješovitom robom na Grljevačkoj cesti u Podstrani ušla su dva mladića.

Slobodna Dalmacija, pak, neslužbeno doznaje da je riječ o dvojici 22-godišnjaka, od kojih je jedan pri ulasku uhvatio zaposlenicu trgovine za ruke i odgurnuo je, dok je drugi za to vrijeme odnio ladicu registar-blagajne s novcem, u kojoj je bilo nekoliko tisuća kuna.

Istrčali su van, gdje ih je čekao golf koji je, prema neslužbenim informacijama, vozio upravo 26-godišnji chef Mario Mandarić, te su krenuli punim gasom prema Žrnovnici. Nakon 20 minuta potjere za vozilom za koje je policija znala, uhvaćeni su.



Samo prijevoznik

Mandarić tvrdi da o pljački nie znao ništa. “Nazvao me poznanik i zamolio da ga pokupim u autu ispred dućana Ribola. Ja jedini imam auto u našem društvu pa me svi uvijek zovu i mole i da ih nekud vozim. Uopće ne znam za treću osobu koja se spominje. Kad je moj poznanik ušao u automobil, primijetio sam nešto čudno, samo mi je rekao: Vozi, vozi!”, opisuje Mandarić za Slobodnu Dalmaciju, dodajući kako je vozio dok se nije pojavila policija čiji su automobil “takli”.

Nakon toga je priveden i odveden na obradu. Protiv njega, kao i protiv druge dvojice podnesene su kaznene prijave za razbojništvo.

Zapaljen restoran

Mandarić se počeo pojavljivati u medijima sredinom studenog prošle godine kad je zapaljen restoran “Nova”, odnosno “Euphoria”, koji je Splićanima poznatiji kao “Šumica”, na Bačvicama.

Do danas se nije otkrilo tko ga je zapalio, no zato se otkrilo da je planuo samo dan nakon što je Mandarić, odnosno njegova tvrtka “Butterfly” d.o.o., sudski dobio potvrdu da je obavljen prijenos vlasništva. Različite komentare u javnosti tada je izazvala njegova izjava da on restoran nije osigurao i da nema pojma jesu li ga osigurali prijašnji vlasnici.

Prema podacima koji se mogu naći u sudskom registru, Mandarićeva tvrtka “Butterfly” otišla je u stečaj te je u kolovozu ove godine i brisana iz sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu. Poslovao je s dobitkom, no taj je dobitak pokrio samo dio gubitka koji je tvrtka imala.

Prema članku objavljenom na jednom lokalnom portalu, Mandarić je u srpnju ove godine postao “glavni i odgovorni” u novootvorenom restoranu u neposrednoj blizini Marmontove ulice. No, očito je da je novčana situacija mladog chefa bila poprilično očajna kad je naposljetku završio kao sudionik razbojstva u kvartovskom dućanu.