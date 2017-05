RAVNATELJSTVO POLICIJE PRIOPĆILO: ‘Provjeriti ćemo tvrdnje udruga o nasilju prema izbjeglicama’

Pošto su udruge u ponedjeljak upozorile na sve brutalnije policijsko nasilje nad izbjeglicama na hrvatsko srpskoj granici Ravnateljstvo policije najavilo je da će provjeriti koliko u tim tvrdnjama ima istine, ali i naglasili da nije izdan nikakav naputak da se prema migrantima smije nezakonito primijeniti bilo kakav oblik prisile.

Udruga Are you Syrious i inicijativa Dobrodošli zatražile su od hrvatskih vlasti, slijedom dojava i svjedočenja izbjeglica o učestalom policijskom nasilju nad izbjeglicama, hitan prekid nasilja prema osobama koje se nalaze na graničnim prijelazima i na teritoriju RH.

Informacije često nije moguće provjeriti

Predstavnici Ravnateljstva rekli su da se s vremena na vrijeme objavljuju optužbe pojedinih humanitarnih organizacija o nasilju policajaca prema migrantima, ali da te informacije najčešće nije moguće utvrditi jer nedostaju podaci o identitetu, mjestu i opisu događaja te navodnim ozljedama, zbog čega su pozvali udruge da im dostavljaju više podataka o navodnim žrtvama.

Načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno rekao je, međutim, na konferenciji za novinare u Ravnateljstvu policije kako je teško moguće da imigranti ne bi slučajeve navodnih premlaćivanja i oduzimanja imovine prijavljivali i srpskoj policiji, a nisu, već samo udrugama.



Službenik u uredu glavnog ravnatelja Gojko Marković kazao je da je još početkom veljače zaprimljena kaznena prijava istih udruga koja se odnosila na prekomjernu uporabu sile policajaca po kojoj se još postupa. Dio onog što je policija utvrdila u tom slučaju poslala je državnom odvjetništvu, dok se za preostali dio čekaju podaci iz međunarodne suradnje.

“Kad sve to dobijemo poslat ćemo i to državnom odvjetniku i on će na kraju zaključiti je li policija nešto pogriješila”, rekao je Marković.

Provjeriti navode udruga

Najavio je da će na temelju danas iznesenih podataka, neovisno o tome hoće li udruge podnijeti kaznenu prijavu, provjeriti navode koje su one iznijele.

“Ne želim unaprijed reći da nečeg ima ili nema, to ćemo provjeriti, mi smo i njih zamolili da nam daju više detalja jer se iz njihove dokumentacije ne vidi identitet žrtava zbog čega ne možemo utvrditi o kome se radi, je li ozljeda, hipotetski, mogla nastati u Srbiji ili u međusobnoj tučnjavi. Sve je moguće ali ne želimo ništa odbaciti unaprijed”, kazao je Marković.

INICIJATIVA ‘DOBRODOŠLI’ UPOZORAVA: “Izbjeglicama se krše prava, žale se na nasilje hrvatskih policajaca”

Ustvrdio je kako MUP ili Ravnateljstvo policije nisu izdali nikakvu naredbu da se prema migrantima smije nezakonito primijeniti bilo kakav oblik prisile, a je li bilo pojedinačnih nedopuštenosti ili zlouporaba ovlasti to će pokazati istraživanje koje provode.

Ničeno je za slučaj maloljetnika u Karlovcu rekao kako je točno da je skupina od pet maloljetnika 13. i 21. svibnja zatečena u pokušaju nezakonitog prelaska granice prema Sloveniji, ali dosad nije utvrđeno da je nad njima došlo do uporabe sile.

“Potupno je netočno da djelatnici policije prijete djelatnicima doma u Karlovcu kako bi zataškali takav slučaj, policija je razgovorala s ravnateljicom i odgajateljem djece migranata i njihovim skrbnikom i potvrđeno je da zaposlenicima nitko nije prijetio niti ih zastrašivao”, rekao je Ničeno.

Statistika za prva četiri mjeseca pokazala je, kazao je, povećanje prelazaka preko zelene granice. Od 1113 takvih slučajeva, 380 se događa na unutarnjoj granici EU prema Sloveniji. Od tog broja čak 180 ljudi je u Hrvatskoj tražilo azil a među njima je 31 maloljetnik.