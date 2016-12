RAKITIĆA I OBITELJ S UGLJANA ODVELI ZAŠTITARI: ‘Njegova supruga Raquel bila je u šoku nakon napada huligana’

Nakon sramotnog napada na hrvatskog reprezentativca i nogometaša Barcelone, Ivana Rakitića, Rakitić je zajedno sa suprugom i djecom u pratnji zaštitara napustio Ugljan.

SRAMOTAN INCIDENT NA UGLJANU: Huligani napali Ivana Rakitića i njegovu obitelj i otjerali ih s otoka!

Naime, u petak oko 13 sati reprezentativac Ivan Rakitić doživio je neugodan incident na otoku Ugljanu. Luksuzna Villa Marija, u kojoj se Rakitić nalazio sa suprugom i djecom, obasuta je kamenjem i pritom su porazbijani prozori i vrata, a navodi se kako je za ovaj incident odgovorna skupina huligana.

ANTE ČAČIĆ O INCIDENTU KOJI JE ODJEKNUO HRVATSKOM: ‘Ovo je terorizam’



Jedan od očevidaca za 24 sata je rekao kako se na licu Ivanove supruge vidio šok. “Kako je sve skupa strašno i neugodno najviše se vidjelo po licu Ivanove supruge. Držala je bebu u naručju i bila je u šoku”, rekao je očevidac. “Susjeda mi je rekla što se dogodilo, da su Rakitića napali huligani, da je došla policija, da je u tijeku očevid pa sam i sam otišao do vile da vidim što se događa. Brzo se skupilo jako puno ljudi, osobito djece koja su doma otišla po majice da bi u njima dočekala voljenog nogometaša”, objasnio je.

Pogledaj fotogaleriju

“Mislio sam da je stvarno nešto drugo, ali kad sam vidio da zaštitari iznose sve te torbe i brigu na licu njegove supruge, bilo je jasno da je ozbiljno”, rekao je očevidac. “Sa svima je stao, fotografirao se, potpisao autogram, strpljivo jer cijela je stvar trajala neko vrijeme, i preko pola sata. Nitko ga od nas nije ništa pitao jer nam je nekako svima bilo neugodno što se takvo nešto uopće dogodilo. Zamislite, jedan dan dođete na odmor sa svojom obitelji, već drugi dan morate ići. Prestrašno”

‘Nije riječ o velikom napadu’

Neki od susjeda izjavili su kako nije riječ o nikakvom velikom napadu te da se radi o jednom napadaču. “Nije se dogodilo ništa tako strašno kako to prikazuju mediji. Jer svakom bi bilo neugodno da se i kamenčić baci.

‘IVANE, OPROSTI ZBOG HULIGANA, HVALA TI ZA SVE…’: Ogorčeni fanovi ispričavaju se Rakitiću nakon sramotnog napada

Međutim, ovdje nije riječ o nikakvom velikom napadu. Ni govora! Što mislite, na što mi mještani sličimo da bismo dozvolili da se takav, kako mnogi ističu, “napad”, dogodio pred našim vratima i očima?

Ne treba dvojiti da bi smo istoga trenutka skočili u zaštitu našeg Ivana koji se u ovih nekoliko dana pokazao kao pravi susjed”, rekla je za Zadarski.hr gospođa koja živi u kući do vile u kojoj je Rakitić boravio s obitelji, a njene navode potvrdila je i mlađa ženska osoba koja je bila uz nju.

Rakitić htio ostati na Ugljanu

“Nešto je bubnulo. Čulo se kako pršti staklo i to je bilo sve. I to samo jednom. Ponavljam, samo jednom! Ivanova supruga sjedila je u prostoriji na kojoj je razbijeno staklo i, kako smo čuli, to staklo je palo u njenoj neposrednoj blizini. Prestrašena, odmah je dozvala Ivana koji je zajedno s jednim čovjekom iz njegovog osiguranja izišao iz kuće, popeo se na zidić i pogledom tražio ima li nekoga u blizini.

Ali je taj netko očito brzo pobjegao i, prema našim saznanjima, bio je usamljen. Nema ni govora o nekoj organiziranoj skupini, kako se to ističe u medijima”, rekla je ženska osoba. Međutim, mještani su ogorčeni na površne medijske interpretacije ovoga incidenta. “Za mene je strašnije to kako se sve predstavilo u javnosti. Ovo nikomu ne treba. Zar stvarno netko misli da bismo mi stajali prekriženih ruku da se tu, u našem susjedstvu, pojavila skupina napadača? Ma dajte molim vas! Nitko od nas ne bi dozvolio da se napadne, ne samo u ovom slučaju naš reprezentativac Rakitić, nego bilo tko od gostiju u Čeprljandi”, rekla je jedna od susjeda.

Načelnik općine Preko, Karlo Novoselić, rekao je za Zadarski.hr kako je Rakitić htio ostati na Ugljanu unatoč incidentu, no njegova supruga Raquel se uznemirila. “Sve se to događalo jučer oko 15 sati. Došao sam ispred kuće zajedno s policijom. Kasnije sam razgovarao s Ivanom Rakitićem koji je sa svojim reprezentativnim kolegom Danijelom Pranjićem bio na kavi u piceriji “Cima”.Pokušao sam ga nagovoriti da ostane, jer se uistinu radi o izoliranom slučaju.

Istraga protiv nepoznatog počinitelja

Kasnije sam bio i u vili gdje sam vidio da je samo jedno staklo razbijeno. Ivan se složio samnom, ali je njegova supruga Raquel bila jako uznemirena zbog dvoje malodobne djece. Ivan je pokušao odgovoriti, ali ona nije htjela”, rekao je načelnik općine.

Iz zadarske policije su izvijestili kako se provodi istraga protiv nepoznatog počinitelja koji je nepoznatim predmetom razbio staklo na prozoru kuće.