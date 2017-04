RADNICI STRADALI U EKSPLOZIJI SILOSA I DALJE U TEŠKOM STANJU: ‘Borimo se za njihove živote’

Dvojica radnika, 27-godišnjak i 44-godišnjak koji su u petak u eksploziji silosa u Sjevernoj luci u splitskom Vranjicu zadobili teške i po život opasne opekotine zbog čega su smješteni na Jedinicu intezivnog liječenja KBC Split i dalje su u teškom stanju, a rukovođenje očevidom preuzelo je Državno odvjetništvo.

Kako Hina doznaje od ravnatelja KBC Split Ive Jurića obojica muškaraca jučer su odmah nakon što su dovedeni u bolnicu operirani i nakon toga smješteni na intenzivno liječenje.

“Obojica pacijenata su u teškom stanju, a liječnici se bore za njihov život. Operacija je dobro prošla, ali je problem što se radi o jako teškim i ozbiljnim ozljedama koje im ugrožavaju život”, kratko je rekao ravnatelj Jurić.



Radnici su nastradali u petak oko podneva kada je eksplodirao silos u Sjevernoj luci, a, osim njih, još su tri radnika zadobila lakše tjelesne ozljede od kojih je jedan otpušten iz bolnice na kućnu njegu.

Jučer su nakon eksplozije i sanacije mjesta događaja na teren izišli inspektori zaštite na radu i policija koja obavlja očevid. Rukovođenje očevidom sinoć je preuzelo Državno odvjetništvo, a, kako se neslužbeno doznaje, očevid bi mogao potrajati do ponedjeljka.

Danas će u silosu svoj posao obaviti djelatnici Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” iz Zagreba.

Za sada još uvijek nema službenih potvrda o uzroku eksplozije.

Zapovjednik DVD Vranjic Nikola Perajica u petak je novinarima na terenu izjavio da je do eksplozije došlo prilikom izvođenja radova popravka i zavarivanja zbog čega je vjerojatno iskra zapalila plinove ili pare, no, je li to i točno, pokazat će očevid.