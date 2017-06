PUNO JEFTINE DROGE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU: Od prvog uzimanja do dolaska na liječenje obično prođe šest godina

Ravnatelj Vladina Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković izjavio je u ponedjeljak da je marihuana droga koja se u Hrvatskoj najčešće zlorabi, prodaje i plijeni.

“Droga koja se najčešće zloupotrebljava, najčešće konzumira, najčešće prodaje i najčešće plijeni su produkti kanabisa, bilo da se radi o marihuani ili smoli”, rekao je Petković na konferenciji za novinare povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama.

Sve više se konzumiraju jefitni stimulansi

Kod nas se 70 posto svih policijskih zapljena odnosi na marihuanu, što je slično rezultatima u Europi, a na narkotržištu zarada od te vrste droge čini oko 38 posto od ukupne količine novca.



Petković napominje da se razlika između Hrvatske i Europe vidi kod uporabe stimulansa, jer se u našoj zemlji zbog ekonomske situacije više koriste jeftiniji stimulansi – amfetamini i ecstazy. “Središnji dio Europe više konzumira amfetamine, metamfetamine i ecstazy, a zapadni dio Europe kao stimulans češće konzumira kokain”, kazao je.

Petković je izvijestio da je u Hrvatskoj lani bilo 11.105 zaplijena svih vrsta droga, što je porast za 24,5 posto u odnosu na 2015. godinu, kada ih je bilo 8.921. Prošle godine zaplijenjeno je i 11 novih psihoaktivnih tvari u obliku biljnih mješavina, praha, kristala i tableta.

Upozorivši na opasnosti novih psihoaktivnih tvari, istaknuo je problem zlouporabe droga putem “skrivenog weba” – istraživanje provedeno prije dvije godine pokazalo je da se 90 posto trgovine na “skrivenom webu” odnosi na trgovinu drogama.

Nemamo epidemiju ovisnosti o drogama

Voditelj Službe kriminaliteta droga Dražen Rastović ocijenio je stanje u zemlji vezano uz problematiku droga stabilnim jer nemamo epidemiju ovisnosti o drogama, nemamo tzv. otvorenih narko scena, niti značajnije proizvodnje droga osim uzgoja konoplje. Osim toga, dodao je, aktivnosti kriminalnih organizacija, tzv. narko kartela, nisu destabilizirale ekonomski i politički sustav zemlje, kao u nekim drugim državama.

Izrazivši zadovoljstvo jer se smanjuje broj liječenih ovisnika o drogama, zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin rekla je kako ih je u prošloj godini bilo 400 manje u odnosu na 2015. godinu. Više od 80 posto njih bilo je liječeno zbog zlouporabe opijata, a njihova prosječna dob je iznad 35 godina.

Zabrinjavajućim smatra što u dobi do 24 godine prevladava liječenje zbog neopijata, a od više od tisuću osoba liječenih od toga svaka treća osoba se još školuje. Pavić Šimetin napominje da je lani prosječna dob prvog korištenja kanabinoida bila 16,3 godine, dok je u 2015. to bilo sa 16,5 godina. Od prvog uzimanja droga do dolaska na liječenje obično prođe šest godina.

Upozorila je kako je u zadnjih pet godina proizvedeno više od 70 posto novih psihoaktivnih tvari, od čega 60 posto novih droga otpada na sintetske katione i sintetske kanabinoide. Posebno lošim drži što su istraživanja pokazala da je Hrvatska iznad prosjeka EU-a po upotrebi marihuane i novih droga među mladima.

NOVE DROGE HARAJU HRVATSKOM Počinje se sa 16, a tek 10 godina kasnije traži pomoć