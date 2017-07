PUCNJAVA NA POREČKOJ RIVI, TURISTI BJEŽALI GLAVOM BEZ OBZIRA: ‘Trčali su za njim i vikali da će ga ubiti’

Danas oko podneva došlo je sukoba i pucnjave na porečkoj Rivi, kod carinskog gata, prilikom čega je jedna osoba ranjena.

Kako neslužbeno doznaje Glas Istre, navodno se radi o albanskim državljanima koji su se sukobili iz za sada nepoznatih razloga. U pucnjavi je jedna osoba ranjena, i to navodno u nogu. Prema navodima 24sata, ranjen je jedan zaštitar.

Sukob se dogodio u podne kada je na porečkoj Rivi bio veliki broj šetača, ponajviše stranih turista, što je uzrokovalo pomutnju, a svi koji su se tada zatekli tamo dali su se u bijeg. Policija je u stanicu odvela nekoliko osoba na ispitivanje, no službene potvrde još nema.

Cijeli događaj se zbio vrlo brzo i teško je bilo zaključiti što se točno dogodilo i tko je koga napao. Jedan je očevidac za Glas istre kazao da je čuo jedan pucanj iako ih je, kako kaže, možda bilo više, ali da nije razaznao je li pucano iz skupine od četiri ili pet ljudi ili je pak napadač još jedna osoba, koja je sama sudjelovala u incidentu.



Ta osoba, koja je bila sama za vrijeme pucnjave, prema riječima očevidaca namjeravala je skočiti u more, no kako su sudionici pucnjave krenuli dalje i svađali se, te se tukli kod restorana Spinnakera, odustala je od skakanja u more.

“Tu su projurili, tu je bila stolica. Četvorica su trčala za njim i vikali su ‘Stani, stani, pi..a ti materina, ubit ću te stani..’. Urlanje, urlanje! Onda je pobjegao kroz kafić i na zavoju su pucali za njim. Dotrčali su do iza broda, on je zgrabio stolicu i pobjegao je tu i onda je pucao i u nogu ga ranio. Onda su pobjegli dalje. On je došao navodno do Zagrebačke banke, navodno da nije mogao dalje i da su ga ranili ispod bedra. Navodno ga je ranio jedan od njih, visoki, tetovirani”, kazao je očevidac za 24sata.