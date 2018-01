PROPUCANI SPLIĆANIN OPRAVDAO NADIMAK MIHO MUNJA: Sam sebi izvadio metak iz noge i bacio ga u zahod, dokaz otišao u kanalizaciju

Iako su prve neslužbene informacije govorile da ovaj 26-godišnjak odbija razgovarati s policajcima, čini se da je popustio, ali informacije koje je otkrio inspektorima dodatno su zakomplicirale slučaj.

Jučer propucani Splićanin Miho Francheschi po drugi put je opravdao svoj nadimak Munja. Naime, nakon što je s prostrijelnom ranom nadkoljenice lijeve noge i površinskom ozljedom lista desne noge dovezen u splitski KBC, Miho je u WC-u bolničke sobe sam sebi izvadio metak iz noge. Da stvar bude gora, zrno je bacio u zahod i pustio vodu što znači da je dokazni materijal završio u kanalizaciji, piše Slobodna Dalmacija.

Iako su prve neslužbene informacije govorile da ovaj 26-godišnjak odbija razgovarati s policajcima, čini se da je popustio, ali informacije koje je otkrio inspektorima dodatno su zakomplicirale slučaj. Miho je navodno policajcima rekao da je sam sebe ranio čisteći svoj pištolj. Koliko je vjerojatno da mladić čisti pištolj na ulici ispred svoje kuće i ima li logike da se ranio iz svog pištolja koji nije pronađen utvrdit će istraživanje kriminalista.

Poznat policiji

Inače, roblematični mladić već je dugi niz godina poznat splitskoj policiji. Posljednje tri godine i pol godine policija traga za njim jer je, tad 22-godišnji Francheschi pobjegao 13. kolovoza 2014. iz prostorija splitske Druge policijske postaje na Bačvicama. Ranije tog jutra, Miho je uhićen zbog sumnje da je povezan s razbojstvom nad jednom starijom gospođom kojoj je ukradeno nekoliko tisuća kuna. Nakon uhićenja, policajci su ga doveli u postaju vezanog.



S obzirom da je tad bez ikakve agresije, razgovarao s inspektorima i odgovarao na pitanja, zbog njegove kooperativnosti, nakon nekoliko sati ispitivanja, oko 16 sati jedan od inspektora koji je provodio obradu odlučio je mladiću, s obzirom na ‘primjereno ponašanje’, skinuti lisičine s ruku, pisala je tad Slobodna Dalmacija.

Tudoru ukrao signalne rakete

Nakon što mu je u jednom trenutku inspektor okrenuo leđa mladiću gledajući neke papire vezane uz obradu, Miho je tad iskoristio činjenicu da su vrata prostorije bila odškrinuta te je ‘brzinom munje’ skočio sa stolice, projurio kroz vrata i počeo bježati hodnikom.

Problematični mladić je i u prosincu 2010. godine imao posla s policijom kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda aktualnog Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete. Nakon krađe, počeli su ispaljivati rakete u zrak, a to je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna. Do tada je već bio prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje.