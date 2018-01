MIHO MUNJA IŠČUPAO METAK IZ NOGE I BACIO POLICIJU U OČAJ: ‘Ta mi priča sliči na onu o Chucku Norrisu, ali eto, i to je moguće’

Policija još uvijek tapka u mraku u istrazi o tome tko je napao 26-godišnjeg Splićanina.

Miho Francheschi, zvani Munja, (26) pušten je iz splitskog KBC-a na kućnu njegu nakon što je u ponedjeljak ranjen u noge ispred svoje kuće na Škrapama u Splitu.

PROPUCANI SPLIĆANIN OPRAVDAO NADIMAK MIHO MUNJA: Sam sebi izvadio metak iz noge i bacio ga u zahod, dokaz u kanalizaciji

Liječnici su njegove ozlijede – prostrijelna rana nadkoljenice lijeve noge i površinska ozljeda lista desne noge – okvalificirali kao lakše, a policija još uvijek tapka u mraku kad je riječ o napredovanju u istrazi tko je napao 26-godišnjeg Splićanina.



Pogledaj fotogaleriju

Trenutačno se baziraju na istraživanje crnog BMW-a iz kojeg je navodno pucano na Mihu, navodi Slobodna Dalmacija. U istrazi im nimalo ne pomaže ni propucani Miho koji je vlastiti slučaj dodatno zakomplicirao kad je u WC-u bolničke sobe sam sebi izvadio metak iz noge. Da stvar bude gora, zrno je bacio u zahod i pustio vodu što znači da je dokazni materijal završio u kanalizaciji.

Policija je s ruku ranjenoga uzela i silikonske odljeve koji su poslani na vještačenje u MUP-ov centar “Ivan Vučetić”, a tamo su završile i pronađene čahure.

‘Priča koja liči na onu o Chucku Norrisu’

MLADIĆ KOJEG SU IZREŠETALI U SPLITU ODBIJA RAZGOVARATI S POLICIJOM: Pronađen dokaz da je i on pucao?

Iako su prve neslužbene informacije govorile da ovaj 26-godišnjak odbija razgovarati s policajcima, čini se da je popustio, ali informacije koje je otkrio inspektorima dodatno su zakomplicirale slučaj. Miho je navodno policajcima rekao da je sam sebe ranio čisteći svoj pištolj. Koliko je vjerojatno da mladić čisti pištolj na ulici ispred svoje kuće i ima li logike da se ranio iz svog pištolja koji nije pronađen utvrdit će istraživanje kriminalista. Miho je navodno policajcima čak tvrdio da je izvađeni metak progutao.

O mogućnosti da netko samostalno izvadi metak iz tijela za spomenuti je list progovorio ugledni kirurg dr. Hrvoje Tomasović s Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

DRAMA U SPLITU: Mladića (26) izrešetali nasred ulice! Procurio identitet propucanog, policija za njim traga već tri i pol godine

“Ta priča mi malo sliči na priču o Chucku Norrisu, ali, eto, uzmimo zdravo za gotovo da je čovjek izvadio sam sebi metak iz natkoljenice. Prvo je i osnovno utvrditi gdje se to streljivo zaustavilo u tijelu. U slučaju da je dublje, blizu kosti ili žila, to je nemoguće. No, ako ozlijeđena osoba golim okom vidi zrno, ono se nalazi neposredno ispod kože i nije problem doći do njega, ozlijeđena osoba ga može izvaditi uz pomoć pincete, ruke”, rekao je dr. Tomasović.

Problemi sa zakonom

Inače, problematični mladić već je dugi niz godina poznat splitskoj policiji. Posljednje tri godine i pol godine policija traga za njim jer je, tad 22-godišnji Francheschi pobjegao 13. kolovoza 2014. iz prostorija splitske Druge policijske postaje na Bačvicama.

U prosincu 2010. godine, Munja je također imao posla s policijom kada je, kao 18-godišnjak, sa svojim vršnjakom u lučici Zenta, s broda aktualnog Hajdukova trenera Igora Tudora, ukrao signalne rakete. Nakon krađe, počeli su ispaljivati rakete u zrak, a to je dovelo do toga da su tri broda potpuno izgorjela dok je četvrti bio dosta oštećen. Tada je utvrđeno da je ukupna šteta oko tri milijuna kuna. Do tada je već bio prikupio više od 20 kaznenih prijava, i to za krađe, razbojstva, nasilje, teško ozljeđivanje.