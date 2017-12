PRONAĐEN KOSTUR S ODVOJENOM GLAVOM: Je li u zapuštenoj kući nađena žena iz hrvatskog povratničkog sela nestala prije godinu dana?

Nakon što je prošle godine nestala 32-godišnja Marija Knežević iz hrvatskog povratničkog sela Tramošnica Gornja, potkraj studenoga je pronađen kostur za kojeg se vjeruje da pripada njoj.

Kostur s odvojenom glavom pronašli su slučajni prolaznici 26. studenoga u jednoj devastiranoj i potpuno zarasloj kući. Kako bi se utvrdilo radi li se zaista o Mariji Knežević, u istragu su se nakon pronalaska kostura uključili i pripadnici kriminalističke policije iz Doboja, kao i Okružno javno tužiteljstvo.

‘Jedna cipela joj je bila na nozi, druga u kutu sobe’

“Moj zet je, dok smo prolazili pored napuštene kuće, ušao u nju zbog fizioloških potreba. Istrčao je i panično povikao: ‘Ljudi, u kući je leš!’ Kada smo i mi došle do kuće, provlačeći se kroz šiblje, ispred ulaza u kuću ugledali smo ljudsku glavu. U kući je bio truli leš. Jedna cipela joj je bila na nozi, a druga u uglu sobe. Do leša je bio veliki nož, a do noža veliki pramen kose’, rekla je za Dnevni avaz Kada Topčagić i rekla da njezina kći Amela, koja je tada bila s njima, od šoka ne može jesti i spavati.

Nestala Marija inače je čuvala jednu baku, a kad je ona otišla u bolnicu, djevojka je nestala. Kostur je pronađen u neposrednoj blizini kuće bake Jelice koju je Marija čuvala.



Roditelji: ‘Želimo da sve ovo završi, na izmaku smo snaga već godinu dana’

Marija se roditeljima javila 30. studenoga prošle godine, a nakon toga nisu znali ništa o njoj.

‘Godinu iščekivanja, godinu suza i godinu neizvjesnosti… Tada mi je poslala poruku da joj je mobitel u kvaru i da se, dok ga ne popravi, neće moći javljati. To je bila njezina posljednja poruka. Mi u ponedjeljak idemo dati krv za DNK. Tijelo još nismo vidjeli. Želimo da se ovo sve već jednom završi, mi smo na izmaku snage i živaca’, rekla je njezina majka Danica za Dnevni Avaz.

U selu se priča o mogućim uzrocima Marijine smrti, no sve su samo nagađanja: od zabranjene ljubavne veze, preko otrovanja, do monstruoznog ubojstva.

Prema neslužbenim informacijama, patolog ni nakon obdukcije još nije znao reći koji je uzrok smrti, a više bi se trebalo znati nakon dodatnih vještačenja.