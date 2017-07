PROGOVORIO RIJEČANIN KOJEG SU ZBOG TETOVAŽE PREMLATILI U SPLITU: ‘Cipelarili su me na podu, nogama su udarali i moju djevojku’

“Ne želim publicitet, samo hoću upozoriti što se može dogoditi, kao i to da su hrvatski zakoni neučinkoviti. Zar netko treba ostati invalid da bi pravni sustav reagirao?”, riječi su mladog Riječanina koji je na odmoru u Splitu brutalno pretučen i to zbog, kako tvrdi, svoje tetovaže na kojoj piše “Rijeka”.

Riječanin (27) je bio na odmoru sa svojom curu u Splitu, gdje žive njezini baka i djed. No, uobičajena ljetna šetnja navečer uz popularnu splitsku Matejušku, omiljeno okupljalište brojnih Splićana, za ovog se mladića pretvorila u grozno iskustvo.

Naime, dok je s djevojkom šetao čekajući ponoć i rođendan, oko 23 sata, presrela ih je skupina mladića, a jedan iz te skupine Riječanina je upitao je li mu to na ruci piše “Rijeka”. Mladić je odgovorio potvrdno, na što su mu oni naredili da skoči u more.

On je odbio pa su naredbu ponovili, a onda je uslijedio napad, piše Novi list.



‘Skoči u more’

“Uspio sam malo pomaknuti djevojku, kad su počeli udarati. Branio sam se, sreća u cijeloj priči da sam krupniji, inače je pitanje kako bi sve završilo. U jednom trenutku sam pao na tlo, krenuli su udarci nogama. U prvi trenutak nitko se nije umiješao, ali čuo sam poslije da im netko dovikuje da prestanu, iako su se onoj četvorici pridružila još najmanje dvojica… Dok sam ustajao, jedan me udario svom snagom u nos, zateturao sam, a onda su ljudi počeli vikati “policija, policija” pa su se razbježali. Kako sam od udaraca bio dezorijentiran, izgubio sam ravnotežu i pao u more, između barki”, rekao je šokirani Riječanin.

Policija je na Matejušku doista stigla te su oni mladića otpratili na Hitnu, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Dobit će samo novčane kazne?

“Ja sam rođen u Rijeci i sa šest godina sam s obitelji odselio u Njemačku, gdje danas živim. Dolazimo svako ljeto na godišnji odmor u Hrvatsku i nemam nikakve veze s navijačima niti nogometom. Na ruci imam istetovirano “Rijeka” kao ime mog rodnog grada, nikakav grb kluba niti bili što slično. Što je najzanimljivije, “Rijeka” mi je istetovirano malim slovima, s unutarnje strane ruke i to je teško vidljivo, jedino odostraga. A imam i dosta drugih tetovaža, između ostalih ime majke, imena dviju sestara. Ne znam zašto su me napali, nisam navijač niti me zanima što je “Rijeka” prvak, s djevojkom sam išao prošetati, čini mi se da su jednostavno ti mulci tražili neku žrtvu. Rekli su mi i policajci koji su stigli iz Makarske jer su bili na ispomoći taj dan, valjda zbog neke utakmice, da su takvi napadači kukavice koje napadaju u grupi na jednoga, klošari koji tu piju i drogiraju se”, rekao je kasnije za Novi list.

U cijeloj ga priči najviše ljuti to što će napad biti okarakteriziran kao “narušavanje javnog reda i mira” pa će počinitelji, ako ih policija pronađe, biti kažnjeni novčanom kaznom.

“Da se za premlaćivanje dobije 500 kuna kazne?! Pobogu, pa napali su u jednom trenutku i moju djevojku koja je skočila kako bi mi pomogla, gurali su je i udarili nogom, pa tko udara žene nogom?! Samo kukavice”, ustvrdio je ogorčeni Riječanin.