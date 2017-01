PROGOVORILA ŽRTVA LUKAVE LIJEČNICE: ‘Prijetila mi je Nikicom Jelavićem i Pripuzom i tvrdila da će zbog bogatstva robijati ako treba’

Na sudu se redaju žrtve liječnice koja je od njih godinama izvlačila novac.

“Tražila me novac jer su joj navodno prijetili kamatari, spominjala je Nikicu Jelavića i Pripuza, ali i nasljedstvo od 12 milijuna eura od Žarka Kraljevića, kao i ulaganje u austrijske fondove. No, jedino što je u ovom slučaju točno je da mi je ostala dužna 40 tisuća eura”, svjedočio je zagrebački ugostitelj Mario Hasaković, jedan od ljudi koje je, prema optužnici, prevarila fizijatrica Klinike za traumatologiju Iva Popović.

Na teret joj se stavlja da je od 31 osobe od studenog 2011. do studenog 2013. izvukla 20 milijuna kuna, te od tog iznosa 9,4 milijuna zadržala za sebe. Budući da se uz ostavštinu moćnog poduzetnika Kraljevića vežu brojne kontroverze očito i žrtve lukave liječnice nisu imale razloga za sumnju.

Nagrade za posuđivanje novca

“Nisam isprva sumnjao u njezine riječi. Živjela je u stanu Žarka Kraljevića, a taj se stan nalazio iznad mog lokala. Pomogla mi je i oko liječenja za djevojku koja je imala prometnu nesreću, pa me tako na kraju uvjerila da joj posudim novac. U par navrata vratila mi je posuđene iznose, no uvjeren sam da je to samo bio način da me uvuče dublje u prijevaru i izvuče još novaca”, svjedočio je Hasaković.



Kada mu je prestala vraćati posuđene novce napisao joj je oštru poruku.

“Kada sam shvatio da sam prevaren napisao sam joj da će, ukoliko mi ne vrati novac, završiti u zatvoru na pet godina. Ona mi je na to dogovorila kako pet godina robije nije ništa u odnosu na bogatstvo koje će dobiti kad izađe iz zatvora”, prisjetio se Hasaković kojeg je Iva Popović nagrađivala za posudbe, plativši mu nekoliko masaža u Sheratonu, kupivši mu parfem, a obećala mu je i pomoći oko otplate kredita kad dobije Kraljevićevo nasljedstvo.

Prevarila vlastitog šogora

“Sve ljude koje je prevarila predstavljala je kao kamatare koji od nje izvlače novac. A sve je to bila laž”, zaključio je Hasaković.

Od jedne svoje žrtve Iva Popović uzela je čak 1,1 milijun kuna, što je ova na sudu i potvrdila, prisjetivši se kako joj je obećavala ulaganje u zajedničku polikliniku. Vlastitog šogora prevarila je za 800 tisuća kuna.

Suđenje protiv optužene liječnice nastavlja se već u ponedjeljak svjedočenjem supruge Mislava Merkaša, bivšeg zagrebačkog policijskog inspektora koji i sam čeka suđenje i to zbog zlouporabe položaja.