BIVŠA ŽENA ZADARSKOG FRITZLA PROGOVORILA O HORORU: ‘Nikad mi se nije otvorila, a za nju sam se najviše bojala. Jednom sam posumnjala…’

Bivša supruga Zadranina koji je godinama silovao vlastitu kćer, a s njom je dobio i dijete, oglasila se rekavši da je zadovoljna presudom.

Na Županijsom sudu u Zadru 51-godišnjak je osuđen na 40 godina zatvora. Osim što je godinama silovao kćer, koja mu je rodila i dijete, psihički je i fizički maltretirao suprugu i šestero djece.

‘Kad sam čula presudu, osjetila sam olakšanje. Bila sam zadovoljna, sretna. Trebao je dobiti i više. Ja bih ga najradije poslala na električnu stolicu’, rekla je njegova bivša supruga koja se nakon 28 godina braka od njega razvela u siječnju ove godine, piše Zadarski.hr. Zahtjev za razvod nesretna je žena podnijela čim je zadarski Fritzl priveden. Sada, kaže, mirnije živi.



‘Sad i djeca žive normalnije nego ikad prije. Žive onako kako su oduvijek trebala živjeti u jednoj normalnoj obitelji. Svi su već punoljetni i polagano izgrađuju svoje živote. Živimo skromno, ali mirno, blagoslovljeno. Ja sam uvijek bila sretna s malim stvarima, a mi sad imamo upravo to: mir u kući’, rekla je.

Govoreći o godinama tijekom kojih je živjela sa zlostavljačem rekla je: “Prvo dijete smo dobili 1989., a već od 1993. smo bili pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Na institucije sam strašno ogorčena. Da su one radile svoj posao kroz sve ove godine, ovo nam se nikada ne bi dogodilo. One nikada nisu htjele povjerovati mojim riječima, a on se uvijek znao izvlačiti. Ni sama nisam znala kako mu to uspjeva, ali bio je agresivan, dominantan, uvijek je znao moje riječi protiv njega okrenuti u svoju korist. Kada to ne bi prolazilo, dobivala sam batine. Ja sam uvijek bila, kao i sada, između 36 i 42 kila, a on je imao 90. Kad bi mi opalio trisku, letjela sam preko sobe.”

Također je kazala kako je tražila pomoć od Centra, ali da su joj oni rekli da se ona i suprug moraju prestati tući jer će im oduzeti djecu.

Godine pakla

“Dok su djeca bila mala govorila sam da me maltretira i tuče, da me optužuje da to nisu njegova djeca. Tražila sam da me zaštite od njegovog psihičkog i fizičkog maltretiranja, a u Centru bi mi rekli da će se on smiriti. Nekoliko sam puta bježala od njega, zvala sam policiju, hitnu kad je trebalo. Ali nikad mu se ništa nije dogodilo. U Centru su mi jednom rekli da će mi uzeti djecu i smjestiti ih u dom ako se mi kao roditelji tučemo. Ja da njega tučem?! Rekla sam im, ako nije sposoban da bude otac, ja sam sposobna biti njihova majka. To sam cijeli svoj život radila. Odgajala i brinula se o djeci, da imaju što jesti, da budu uredna i dobra u školi. Nitko od njih nije bio u problemima sa zakonom, a svi su bili dobri učenici”, kaže nesretna žena dodajući kako je za zlostavljanje kćeri doznala lani.

“Posumnjala sam 2012. godine kad sam nešto vidjela, ali ne mogu vam sada reći što. Od tada je moja sumnja rasla, ali su to primjećivala i druga djeca, ali i ljudi koji nas poznaju. Kako sam radila dva posla, rijetko sam bila kod kuće. Došla bih, vidjela da je sve u redu, napravila ručak i otišla na drugi posao. On je uvijek bio negdje s najstarijom kćerkom i njenom kćeri. Mislila sam da se brine za svoju unuku”, kaže žena dodajući da kada je počela sumnjati nije imala dokaze. Također je rekla kako su govorili da zajedno idu kocketi, a da su išli na pobačaje te da je za to znala njena svekrva.

Govoreći o kćeri kazala je: “Nikad mi se nije otvorila, za nju sam bila “glupa mama”. A ja sam se za nju najviše bojala. Ona je jako pametna djevojka, bila je odlična učenica, ali mi nikad nije htjela reći tko je otac njenog djeteta. I kad je postala punoljetna, nije htjela otići iz kuće. Nisam znala zašto neće, pogotovo kad je počela raditi. Kasnije sam doznala da ju je on ucjenjivao djetetom. Da je posesivno vezao uz sebe.”

Dans, navodi ona živi sa savojom kćeri i dečkom. Odselila je iz Zadra

Podsjetimo, 51-godišnjak je rođenu kćer silovao konstantno u razdoblju od njezine 12. do 28. godine, više od 1500 puta. Kći je s ocem dobila dijete kao maloljetnica, dva puta je nakon toga namjerno pobacila, a jednom se s 15 godina pokušala i ubiti.