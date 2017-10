PRODULJEN PRITVOR PIROMANKI IZ BENKOVCA: Vještačenjem utvrđeno da je neubrojiva pa je premještena u bolnicu

Na zadarskom Županijskom sudu u ponedjeljak je na mjesec dana produljen istražni zatvor 25-godišnjoj Josipi Žilić, koja je potkraj kolovoza uhićena pod sumnjom da je u mjestu Brgud na benkovačkom području, motivirana činjenicom da tamo uglavnom žive mještani srpske nacionalnosti, namjerno potpalila suhu travu, nakon čega se požar proširio na šire područje.

Josipa Žilić se od 27. kolovoza nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je 18. ili 19. kolovoza, smatrajući srpsko stanovništvo odgovornim za paljenje njezine kuće u obližnjim Lisičićima tijekom Domovinskog rata, upaljačem zapalila suhu travu, a požar se nošen vjetrom proširio na okolna mjesta. Protiv nje je bila podnesena kaznena prijava za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u vezi sa zločinom iz mržnje.

Istražni zatvor tada joj je određen zbog mogućnosti ponavljanja djela, a u međuvremenu je vještačenjem utvrđeno da je osumnjičena neubrojiva zbog čega je istražni zatvor izdržavala u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu.

Njezin odvjetnik Mate Knezović u ponedjeljak je pred novinarima prigovorio da je na ovom sudskom ročištu izostala medicinska dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo je li se sa zdravljem njezine klijentice nešto promijenilo ili nije.



“U odnosu na stanje prije nije učinjena nikakva radnja, No, stanje nije isto jer je najprije bila u bolnici, a oni su za to vrijeme morali prikupiti ostale informacije, dokaze te saslušati potrebne svjedoke. Državno odvjetništvo je to moglo i moralo učiniti, no ovdje se očito radi o jednoj političkoj pozadini i izjednačavanju krivnje, pa su našli bilo koga, a moja branjenica je nesretnim spletom okolnosti upala u tu priču koja uopće nije jasna”, poručio je Knezović.

U zatvor bez ozbiljnih dokaza

Naglasio je kako nije poznato tko ju je uopće prijavio te da je u istražni zatvor sprovedena bez ozbiljnih dokaza.

“Uz sve to, postoje ozbiljne indicije da je prema njoj primijenjena sila, odnosno da je iskaz iznuđen primjenom sile. No, na to niti sudac istrage ni Državno odvjetništvo nisu obratili pažnju”, rekao je Knezović i prozvao Državno odvjetništvo za teško kršenje procesno-pravnih odrednica Zakona o kaznenom postupku.

Sumnje da je policija primjenjivala silu kako bi od Josipe Žilić iznudila priznanje podmetanja požara prošlog su tjedna izrazili i iz Hrvatskog helsinškog odbora (HHO), čiji je predsjednik Ivan Zvonimir Čičak imenovao i tročlano povjerenstvo koje bi trebalo ispitati taj slučaj.

“Iz do sada prikupljenih podataka vidljivo je da je teza o podmetanju požara u Brgudu u najmanju ruku suspektna”, istaknuli su iz HHO-a, kojima se obratila obitelj Josipe Žilić.